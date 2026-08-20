Românii care au permis de conducere pot da lovitura! Peste 3.000 de joburi disponibile în toată țara

Piața muncii din România pune la dispoziția celor aflați în căutarea unui loc de muncă aproape 30.000 de oportunități, însă o categorie de angajați se află detașat în topul recrutărilor. Șoferii profesioniști sunt printre cei mai căutați de angajatori, iar numărul posturilor disponibile pentru această ocupație depășește pragul de 3.000.

Potrivit celor mai recente date centralizate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în evidențele instituției sunt înregistrate 29.723 de locuri de muncă vacante la nivelul întregii țări. Dintre acestea, 3.103 sunt destinate conducătorilor auto de transport rutier.

Peste 3.000 de joburi disponibile în toată țara

Astfel, șoferii profesioniști ocupă primul loc în clasamentul ocupațiilor pentru care firmele caută personal. Cererea este alimentată în special de activitatea intensă din transporturi, logistică și distribuție, domenii în care este nevoie permanentă de personal pentru deplasarea mărfurilor și a persoanelor.

În funcție de companie și de specificul postului, șoferii pot avea responsabilitatea efectuării unor curse în interiorul țării sau pot fi recrutați pentru transport internațional. Există și locuri de muncă ce presupun revenirea zilnică la domiciliu, dar și contracte în cadrul cărora angajații petrec perioade mai lungi pe traseu.

Pentru ocuparea unui astfel de post, permisul de conducere poate să nu fie singura condiție. Cerințele sunt stabilite în funcție de tipul autovehiculului și de activitatea desfășurată. În cazul anumitor locuri de muncă sunt necesare categoriile C sau CE, iar pentru transportul de persoane poate fi solicitat permisul categoria D. De asemenea, angajatorii pot cere certificat de calificare profesională, cartelă tahograf și documente medicale sau psihologice valabile.

Cererea mare pentru șoferi este strâns legată de dezvoltarea sectorului logistic. Produsele trebuie transportate între fabrici, depozite, magazine și clienți, iar expansiunea comerțului online a contribuit la creșterea volumului de livrări. În acest context, firmele au nevoie de personal care să poată asigura transportul rapid și constant al mărfurilor.

Meseria vine însă și cu provocări. Programul de lucru poate fi dificil, iar în cazul curselor internaționale șoferii pot petrece zile sau chiar săptămâni departe de casă. Responsabilitatea este, de asemenea, una ridicată, în special în cazul transporturilor de mare tonaj sau al mărfurilor care necesită condiții speciale.

Veniturile diferă în funcție de experiență, categoria de permis, distanța parcursă, tipul transportului și beneficiile incluse în contract. Persoanele interesate de astfel de joburi trebuie să fie atente la modul în care este prezentat salariul, deoarece unele oferte pot include, pe lângă venitul salarial, diurne sau alte indemnizații.

După șoferii profesioniști, o altă categorie foarte căutată este cea a curierilor. ANOFM are înregistrate 1.914 posturi disponibile pentru această ocupație. Numărul ridicat al ofertelor este susținut de dezvoltarea serviciilor de livrare și de creșterea comenzilor realizate online.

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