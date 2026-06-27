Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Ce mănâncă vedetele de la Hollywood pentru a slăbi rapid. Unele dintre ele au dat jos și 25 de kilograme pentru un rol

Ce mănâncă vedetele de la Hollywood pentru a slăbi rapid. Unele dintre ele au dat jos și 25 de kilograme pentru un rol

De: Denisa Crăciun 27/06/2026 | 07:20
Ce mănâncă vedetele de la Hollywood pentru a slăbi rapid. Unele dintre ele au dat jos și 25 de kilograme pentru un rol
Dieta fulger a vedetelor de la Hollywood Foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Kilogramele în plus sunt inevitabile, indiferent de câtă grijă avem de corpul nostru. Totuși, mulți s-au întrebat ce se întâmplă atunci când actorii au de interpretat un rol în scurt timp, pentru care trebuie să slăbească poate zeci de kilograme. Ei bine, secretul lor este o dietă fulger, la care apelează ori de câte ori au nevoie.

În filme și pe rețelele de socializare au o siluetă de invidiat. Cu toate acestea, puțini se gândesc la sacrificiile pe care le fac pentru a arăta impecabil. Anne Hathaway, Jennifer Aniston, Matthew McConaughey, Ashton Kutcher și Beyonce sunt personalități cunoscute de la Hollywood. Înainte de a interpreta un rol sau de a urca pe scenă, aceștia apelează la trucuri uluitoare pentru a slăbi într-un timp record.

Ce mănâncă vedetele de la Hollywood pentru a slăbi rapid

Fiecare celebritate este unică în felul ei. Însă toate cele enumerate mai sus au ceva în comun: apelează la diete fulger de fiecare dată când au nevoie. De multe ori, acestea pot fi periculoase pentru sănătate, însă efectele se văd în câteva zile sau săptămâni. De asemenea, unele sunt mai bizare decât am crede.

De exemplu, Anne Hathaway a slăbit nici mai mult, nici mai puțin de 25 de kilograme. Aceasta a fost nevoită să slăbească rapid pentru rolul Fantine din „Mizerabilii”. Ea a urmat o dietă de 500 de calorii pe zi. În primă fază, consuma doar ridichi și humus, iar apoi a mâncat doar pastă de fulgi de ovăz. Dieta a afectat-o atât de mult, încât și-a rupt un braț dintr-o simplă cădere.

Jennifer Aniston este una dintre cele mai admirate actrițe. Atunci când vrea să slăbească rapid apelează la mâncare pentru bebeluși, astfel că mănâncă doar 14 borcănașe de piure pentru copii.

Matthew McConaughey a jucat rolul unui bărbat bolnav de HIV în „Dallas Buyers Club”. Din acest motiv, a fost nevoit să slăbească considerabil, în jur de 23 de kilograme. El consuma doar albușuri de ou, o bucățică de carne de pui și legume.

Ashton Kutcher s-a pregătit intens pentru rolul lui Steve Jobs. Drept urmare, mânca doar ca el, adică numai fructe. A avut acest stil de viață timp de o lună, dar starea sa de sănătate a fost grav afectată.

Beyoncé a trebuit să scape de 20 de kilograme pentru a juca personajul din filmul „Dream Girls”. Procesul a durat 14 zile, cu ajutorul unei diete de detoxifiere. Ea a băut doar apă cu zeamă de lămâie, sirop de arțar și ardei iuți măcinați.

VEZI ȘI: Cum își menține Bianca Drăgușanu silueta. Dieta colibri, regimul care o ajută constant

Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care a apelat

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Regele Charles încalcă o tradiție regală: nu va locui în Palatul Buckingham
Showbiz internațional
Regele Charles încalcă o tradiție regală: nu va locui în Palatul Buckingham
Cum arată rochia de 8 dolari cu care gravida Usha, soția lui J.D. Vance, a atras atenția
Showbiz internațional
Cum arată rochia de 8 dolari cu care gravida Usha, soția lui J.D. Vance, a atras atenția
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Mediafax
Surse: Nicușor Dan este furios după ce s-a întâmplat ieri cu Bolojan
Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei care să ajungă la 100 de km /h. Se moare și nimeni nu face nimic”
Gandul.ro
Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la...
Fenomenul „veverițelor-zombie” se extinde. Boala misterioasă care desfigurează animalele
Adevarul
Fenomenul „veverițelor-zombie” se extinde. Boala misterioasă care desfigurează animalele
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu Nicușor Dan (surse)
Digi24
VIDEO Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles partidele cu...
Un număr mai mare de copaci poate însemna un număr mai mic de păsări
Mediafax
Un număr mai mare de copaci poate însemna un număr mai mic de...
Parteneri
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică! Fostul Ministru s-a schimbat radical. A avut și probleme mari de sănătate
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cu ce se ocupă acum Monica Iacob Ridzi, după ce a dispărut din viața politică!...
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport.ro
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem și noi fericiți.” Cum o răsfață pe Camelia Mitoșeru?
Click.ro
Ea a mama soacră din Italia a lui Mihai Mitoșeru: „Când cuscrele se înțeleg suntem...
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a se consuma înainte de”
Digi 24
Ce înseamnă data de expirare a alimentelor. Specialiștii explică diferența dintre „expiră la” și „a...
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să te îngrijorezi
Promotor.ro
Ai găsit apă sub mașină? Iată care este motivul și în ce situații trebuie să...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei să dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la Balul Bobocilor şi pune ochii pe o tipă: - Vrei...
Sursa zumzetului misterios care bântuie Pământul de 50 de ani
go4it.ro
Sursa zumzetului misterios care bântuie Pământul de 50 de ani
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Descopera.ro
Ceva uluitor se întâmplă cu balenele din Marea Mediterană
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Go4Games
Cât costă noul GTA VI în România și cum poate fi cumpărat
Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei care să ajungă la 100 de km /h. Se moare și nimeni nu face nimic”
Gandul.ro
Trotinetele electrice, scăpate de sub control. Titi Aur: „Tinerii se întrec între ei care să...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
Test de inteligență | Ce greutate are mingea portocalie?
Check in | De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
Check in | De ce nu m-aș mai întoarce niciodată în Egipt. Mi-am luat o țeapă de toată frumusețea
Adevărul despre Adi Sînă și Anca Serea: Cei doi au ajuns la sapă de lemn? Ce probleme cu legea au, ...
Adevărul despre Adi Sînă și Anca Serea: Cei doi au ajuns la sapă de lemn? Ce probleme cu legea au, de fapt
Kim Kardashian l-a susținut, Curtea Supremă i-a dat dreptate. Bărbatul condamnat la moarte revine ...
Kim Kardashian l-a susținut, Curtea Supremă i-a dat dreptate. Bărbatul condamnat la moarte revine în tribunal
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei ...
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Ce mai face actorul Cristian Martin, omul care a făcut celebră replica „Halatu’, cât e halatu’?”. ...
Ce mai face actorul Cristian Martin, omul care a făcut celebră replica „Halatu’, cât e halatu’?”. Revine pe scenă în roluri din Shakespeare
Vezi toate știrile