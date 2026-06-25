Ce dietă ține Anca Serea? Cum se menține în formă zi de zi

Anca Serea a vorbit despre felul în care reușește să își mențină silueta de invidiat la 41 de ani, după ce a devenit mamă a șase copii. Ea spune că nu urmează o dietă strictă și nici nu se bazează pe metode speciale pentru siluetă, ci mai degrabă pe obiceiuri simple din viața de zi cu zi.

Vedeta a menționat că nu a fumat niciodată și nu consumă alcool, iar în privința alimentației nu este atrasă în mod deosebit de dulciuri. În același timp, recunoaște că nu are un regim perfect și că, ocazional, atât ea, cât și copiii ei mai aleg să mănânce la fast-food.

Anca Serea a adoptat un stil de viață sănătos

Întrebată dacă există vreun „secret” al aspectului ei fizic, răspunsul a fost unul cât se poate de direct: nu are trucuri ascunse, ci consideră că este mai degrabă vorba despre stilul ei de viață obișnuit.

În ansamblu, ea își împarte timpul între familie și gătit pentru copii, fără să pretindă că urmează un model ideal de alimentație sau de parenting.

Anca Serea a povestit că ea este cea care se ocupă în principal de gătitul în casă, chiar dacă are o familie numeroasă și responsabilități multe. Spune că pregătește aproape toate mesele și că îi place să se implice direct în bucătărie.

Recent, a dat și un exemplu din meniul familiei: a pregătit o ciorbă de curcan cu multe legume și un ostropel de curcan, servit cu piure. În funcție de preferințele copiilor, unii au ales piure, iar alții au preferat orez.

Ea a menționat și că își arată deseori activitatea culinară pe rețelele sociale, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi și din bucătăria familiei.

Preparatele gătite de Anca Serea pentru cei 6 copii ai săi

Anca Serea a spus că, în familia ei, alimentația nu este una rigidă, ci adaptată preferințelor copiilor. Deși gătește acasă și pregătește mese variate, există și loc pentru preparate mai „clasice” precum cartofii prăjiți, pe care îi servește uneori alături de șnițele sau friptură la grătar.

Vedeta a explicat că nu își impune reguli stricte în casă și preferă să le ofere copiilor libertatea de a alege ce mănâncă. Din acest motiv, familia mai ajunge ocazional și la fast-food, mai ales la petreceri sau atunci când cei mici își doresc acest lucru, însă nu foarte des.

Ea consideră că nu există un model perfect de „mamă ideală” și încurajează alte mame să nu evite complet micile excepții alimentare, pe care le vede ca fiind firești într-un stil de viață echilibrat.

„Nu sunt o mamă împătimită și nici o mamă cum s-ar crede, ca la carte. Și chiar le încurajez pe mămici ca, uneori, să facă excepții, pentru că excepțiile sunt sănătoase. Chiar dacă ne-am dorit să trăim într-o lume perfectă, lumea perfectă nu există decât dacă ne-o creăm noi, aparent perfectă”, a declarat Anca Serea pentru viva.ro.

Anca Serea nu impune reguli stricte copiilor

Vedeta a spus că preferă să nu impună reguli stricte în ceea ce privește alimentația copiilor, atâta timp cât există echilibru și măsură. În opinia ei, interdicțiile rigide nu sunt o soluție, mai ales în cazul adolescenților, care oricum ajung să facă propriile alegeri în afara casei.

Ea a subliniat că nu este genul de părinte care controlează în mod strict tot ce mănâncă cei mici, ci mai degrabă încearcă să le ofere un exemplu personal și să îi ghideze prin propriul comportament. Consideră că, pentru ca regulile să fie eficiente, trebuie aplicate consecvent și asumate și de părinte, nu doar impuse copiilor.

În esență, vedeta promovează o abordare flexibilă, bazată pe echilibru și pe ideea că educația alimentară se face mai mult prin exemplu decât prin interdicții.

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