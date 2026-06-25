Acasă » Știri » Ce dietă ține Anca Serea? Cum se menține în formă zi de zi

Ce dietă ține Anca Serea? Cum se menține în formă zi de zi

De: Elisa Tîrgovățu 25/06/2026 | 06:20
Ce dietă ține Anca Serea? Cum se menține în formă zi de zi
Ce dietă ține Anca Serea? Cum se menține în formă zi de zi / Sursa foto: Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Anca Serea a vorbit despre felul în care reușește să își mențină silueta de invidiat la 41 de ani, după ce a devenit mamă a șase copii. Ea spune că nu urmează o dietă strictă și nici nu se bazează pe metode speciale pentru siluetă, ci mai degrabă pe obiceiuri simple din viața de zi cu zi.

Vedeta a menționat că nu a fumat niciodată și nu consumă alcool, iar în privința alimentației nu este atrasă în mod deosebit de dulciuri. În același timp, recunoaște că nu are un regim perfect și că, ocazional, atât ea, cât și copiii ei mai aleg să mănânce la fast-food.

Anca Serea a adoptat un stil de viață sănătos

Întrebată dacă există vreun „secret” al aspectului ei fizic, răspunsul a fost unul cât se poate de direct: nu are trucuri ascunse, ci consideră că este mai degrabă vorba despre stilul ei de viață obișnuit.

În ansamblu, ea își împarte timpul între familie și gătit pentru copii, fără să pretindă că urmează un model ideal de alimentație sau de parenting.

Anca Serea a povestit că ea este cea care se ocupă în principal de gătitul în casă, chiar dacă are o familie numeroasă și responsabilități multe. Spune că pregătește aproape toate mesele și că îi place să se implice direct în bucătărie.

Recent, a dat și un exemplu din meniul familiei: a pregătit o ciorbă de curcan cu multe legume și un ostropel de curcan, servit cu piure. În funcție de preferințele copiilor, unii au ales piure, iar alții au preferat orez.

Ea a menționat și că își arată deseori activitatea culinară pe rețelele sociale, unde împărtășește momente din viața de zi cu zi și din bucătăria familiei.

Sursa foto: Social media

Preparatele gătite de Anca Serea pentru cei 6 copii ai săi

Anca Serea a spus că, în familia ei, alimentația nu este una rigidă, ci adaptată preferințelor copiilor. Deși gătește acasă și pregătește mese variate, există și loc pentru preparate mai „clasice” precum cartofii prăjiți, pe care îi servește uneori alături de șnițele sau friptură la grătar.

Vedeta a explicat că nu își impune reguli stricte în casă și preferă să le ofere copiilor libertatea de a alege ce mănâncă. Din acest motiv, familia mai ajunge ocazional și la fast-food, mai ales la petreceri sau atunci când cei mici își doresc acest lucru, însă nu foarte des.

Ea consideră că nu există un model perfect de „mamă ideală” și încurajează alte mame să nu evite complet micile excepții alimentare, pe care le vede ca fiind firești într-un stil de viață echilibrat.

„Nu sunt o mamă împătimită și nici o mamă cum s-ar crede, ca la carte. Și chiar le încurajez pe mămici ca, uneori, să facă excepții, pentru că excepțiile sunt sănătoase. Chiar dacă ne-am dorit să trăim într-o lume perfectă, lumea perfectă nu există decât dacă ne-o creăm noi, aparent perfectă”, a declarat Anca Serea pentru viva.ro.

Anca Serea nu impune reguli stricte copiilor

Vedeta a spus că preferă să nu impună reguli stricte în ceea ce privește alimentația copiilor, atâta timp cât există echilibru și măsură. În opinia ei, interdicțiile rigide nu sunt o soluție, mai ales în cazul adolescenților, care oricum ajung să facă propriile alegeri în afara casei.

Ea a subliniat că nu este genul de părinte care controlează în mod strict tot ce mănâncă cei mici, ci mai degrabă încearcă să le ofere un exemplu personal și să îi ghideze prin propriul comportament. Consideră că, pentru ca regulile să fie eficiente, trebuie aplicate consecvent și asumate și de părinte, nu doar impuse copiilor.

În esență, vedeta promovează o abordare flexibilă, bazată pe echilibru și pe ideea că educația alimentară se face mai mult prin exemplu decât prin interdicții.

CITEȘTE ȘI: Anca Serea și Adi Sînă s-au despărțit? Mesajele care au împânzit internetul: ”El a înșelat-o de la început”

Cine este bărbatul cu care s-a afișat Anca Serea, după ce s-a spus că s-ar separa de Adi Sînă? Imaginile au devenit publice

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”
Știri
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Știri
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Mediafax
Cuib de neonaziști, destructurat la Brașov. Șase tineri, cercetați
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit de supradoză, în București. Ancheta a ajuns până în Italia
Gandul.ro
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator...
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
Prosport.ro
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup...
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în Gara Obor. Ce conțineau cele peste 1400 de cutii trimise de la Kremlin
Adevarul
Ziua în care 17 vagoane cu marfă au sosit de la Moscova în...
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD. Care sunt condițiile pentru guvern (surse)
Digi24
EXCLUSIV PNL-USR-UDMR i-au propus lui Nicușor Dan un acord de reciprocitate cu PSD....
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24 iunie și ce simbolizează florile galbene
Mediafax
Ziua de Sânziene. De ce se spune că cerurile se deschid pe 24...
Parteneri
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Magda Pălimariu, apariție de senzație în Grecia. Fotografiile în costum de baie i-au cucerit pe...
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii! Cum arată tânăra
Prosport.ro
FOTO. Cea mai sexy fotbalistă din lume s-a logodit cu starul de la Insula Iubirii!...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să ne păstrăm căsnicia în discreție.”
Click.ro
Vacanță, în gașcă, în Mauritius! Poze rare cu soția lui Dan Negru: „Am reușit să...
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a făcut Securitatea
Digi 24
Accidentul secret al Elenei Ceaușescu: Soția dictatorului a suferit un traumatism cranian sever. Ce a...
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
Promotor.ro
Bulgaria va începe asamblarea de mașini din China! Ce model vor produce bulgarii?
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
go4it.ro
Computer de bicicletă la doar 25 de lei la Lidl: care este condiția
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Descopera.ro
Mesaje de la extratereștri au ajuns deja pe Pământ?!
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Go4Games
Cum arată coperta oficială a jocului GTA VI
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit de supradoză, în București. Ancheta a ajuns până în Italia
Gandul.ro
Scene de groază la o petrecere de srilankezi, imediat după ce un livrator a murit...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt ...
Gabriela Cristea, adevărul despre întoarcerea în televiziune! Vedeta a primit numeroase oferte: „Sunt dorită”
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Amendă de peste 4.000 de lei pentru șoferi. Greșeala legată de anvelope care te poate costa scump
Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure ...
Cristiano Ronaldo a intrat târziu în cursa golurilor la Cupa Mondială, dar a reușit din nou să fure spectacolul
Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent
Check in | Costuri ascunse la excursiile din Egipt. La ce trebuie să fii atent
Reguli pe plajele din Grecia 2026. Ce nu ai voie sa faci și ce amenzi riști
Reguli pe plajele din Grecia 2026. Ce nu ai voie sa faci și ce amenzi riști
Trei zodii scapă de griji în iulie. Luna care le aduce liniște, noroc și echilibru
Trei zodii scapă de griji în iulie. Luna care le aduce liniște, noroc și echilibru
Vezi toate știrile