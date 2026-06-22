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Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care a apelat

De: Elisa Tîrgovățu 22/06/2026 | 06:20
Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care a apelat
Mindy Kaling, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos. Actrița a vorbit despre dieta la care a apelat / Sursa foto: Social media
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Mindy Kaling a vorbit deschis despre schimbările prin care a trecut în ceea ce privește aspectul său fizic de-a lungul anilor, dar și despre modul în care s-a schimbat perspectiva ei asupra sănătății.

Actrița, cunoscută pentru rolul Kelly Kapoor din serialul „The Office”, a povestit că experiența de pe platourile de filmare a fost una importantă pentru începutul carierei sale, dar nu a fost lipsită de momente dificile. Într-un interviu, aceasta a rememorat un episod din tinerețe, când un comentariu din partea unui scenarist a vizat în mod direct greutatea personajului său, lucru care a afectat-o profund la acea vreme.

Ulterior, Kaling a părăsit producția în 2012 și și-a construit o carieră solidă în televiziune și literatură, fiind creatoarea unor seriale de succes precum „The Mindy Project”, „The Sex Lives of College Girls” și „Never Have I Ever”, dar și autoarea a trei cărți de succes.

De-a lungul anilor, ea a vorbit deschis despre modul în care a reușit să depășească insecuritățile legate de imaginea corporală, schimbându-și treptat perspectiva asupra alimentației și stilului de viață. Recent, actrița a explicat într-un interviu că transformările sale nu au fost motivate de estetică, ci mai degrabă de motive legate de sănătate și echilibru personal.

„Când eram mai tânără, voiam să slăbesc din motive de vanitate. Acum vreau să slăbesc sau am slăbit pentru că îmi doresc să previn probleme precum diabetul”, a declarat Mindy Kaling pentru publicație. „Am cazuri în familie, pe ambele părți, și încercarea de a evita astfel de lucruri cred că mă va ajuta să trăiesc mai mult, iar acesta este obiectivul meu.”

Sursa foto: Social media

Vedeta a apelat la diete drastice

Mindy Kaling a povestit că în 2015 a ținut o dietă bazată exclusiv pe sucuri timp de trei săptămâni, înainte de filmările unui episod din „The Mindy Project” în care urma să apară James Franco.

„James Franco urma să apară în serial și aveam multe scene împreună… Nu voiam să simtă pe platou micile mele imperfecțiuni”, a spus ea la acea vreme.

În 2022, actrița a revenit asupra subiectului într-un interviu pentru „Today”, mărturisind că obișnuia să își restricționeze drastic alimentația înaintea evenimentelor importante.

„Dacă era un eveniment de premiere… eram genul de persoană care spunea: «Trebuie să nu mai mănânc anumite lucruri sau, cu șase săptămâni înainte, voi trăi doar cu sucuri»”, a explicat ea.

Între timp, Mindy Kaling spune că a renunțat la dietele restrictive, alegând să își păstreze echilibrul și să consume alimentele preferate cu moderație.

„Nu o să încetez niciodată să fiu o gurmandă. Nu voi fi niciodată genul de persoană care mănâncă doar spanac și somon în fiecare zi. Acum, pentru prima dată în viața mea, încerc moderația și îmi place”, a mai declarat aceasta.

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