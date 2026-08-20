BANCUL ZILEI | Femeia curioasă se duce la psiholog

Weekendul bate deja la ușă, așa că e momentul perfect să lăsăm pentru câteva minute grijile deoparte și să ne relaxăm. Dacă încă sunteți prinși în agitația de la serviciu și nu ați reușit să intrați în atmosfera de sfârșit de săptămână, avem noi soluția.

CANCAN.RO vine cu porția de bună dispoziție și vă propune bancul zilei. În centrul glumei se află o femeie extrem de curioasă care ajunge în cabinetul unui psiholog, iar discuția dintre cei doi ia o turnură neașteptată.

La psiholog:

– Dra, pe o scară de la 1 la 10, cât de curioasă sunteți ?

– De unde aveți scara?

Alte bancuri amuzante

Bulă și Bubulina se duc în parc

Așadar…. Bulă și Bubulina se duc în parc. Se așază în iarbă… ea timidă, el îndrăzneț… Pe măsură ce se lăsa noaptea, mai multe cupluri de îndrăgostiți se așezau în iarbă, în jurul lor. La un moment dat, ea romantică:

– Bulă, ce frumos cântă greierii!

El, nervos, îi spune cu o voce iritată:

– Bubulino, nu sunt greieri, sunt fermoare!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

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