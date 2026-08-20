Atenție! Alex Bodi și Ancuța, apariție de Hollywood la LOFT

Alex Bodi plus superba sa iubită Ancuța și anturajul său restrâns au fost surprinși de CANCAN.RO la clubul LOFT Mamaia, la una dintre celebrele LOFT Black Parties, evenimente unde ținuta obligatorie este all black. Alex Bodi a făcut act de prezență cu o ținută de ninja în vacanță, iar Lamborgini-ul Urus cu vopsea care imită pielea de șarpe a fost vedeta. Asta până când a coborât Ancuța. A fost show, iubita lui Bodi este un 10 curat!

Alex Bodi și Ancuța au avut un an cu suișuri și coborâșuri, și nu doar în Lamborghini. Au avut chiar și un soi de despărțire, urmată de o dulce împăcare și multe neteziri de asperități între cei doi. Au avut o vacanță de neuitat în Mykonos, insula miliardarilor, unde un șezlong costă 200 de euro, dar plajele sunt pline. Și-au petrecut o a cine știe câta lună de miere într-o vilă de lux din Mykonos, dar tot la ei în patrie revin pentru a fi recunoscuți, văzuți și inevitabil invidiați.

Cam asta a fost situația la ultima LOFT Black Party, unde Alex Bodi a sosit cu nava-amiral a flotei sale de automobile de lux, un Lamborghini Urus cu vopsea negru-verde, stil piele de șarpe, mașină pe care am mai admirat-o și cu alte ocazii, de exemplu AICI.

După ce coboară din mașină asistați de personalul de pază de la LOFT, precum niște capete încoronate, Alex Bodi și Ancuța se îndreaptă pe aleea VIP-urilor spre intrare. Alex Bodi poartă o ținută lejeră de luptător oriental, care îi lasă la vedere torso-ul de Hercule, cu tatuaje demne de personajele din Un Veac de Singurătate. Cât despre Bodi, nici vorbă de singurătate, este înconjurat de oamenii săi și o are la braț pe Ancuța. Ea poartă o fustă mini cu șiret, foarte vicleană 😏. Un top cu mâneci lungi și ochelari de soare, plus pantofii cu tocuri modeste completează ținuta all black a Ancuței.

În club, atmosfera se încinge rău de tot. Alex Bodi și Ancuța dansează împreună cu oamenii cu care au venit în club. La un moment dat mulțimea se dă la o parte pentru că se întâmplă un fel de procesiune. Sosește șampania magnum de aur, în propria sa albie plină cu gheață, acompaniată de un alai de angajați cu artificii aurii deasupra capetelor. Satisfăcut de această prezentare fastuoasă, Alex Bodi face câteva poze. Petrecerea continuă până târziu în noapte. Bodi zici că Ulise întors din periplul prin arhipelagul grecesc, are și barba ceva mai lungă decât de obicei, chiar seamănă cu eroul grec. Pe lângă asta, ținuta princiară, complet neagră, accentuează ideea de personaj mediteranean. Desigur, abia așteptăm să vedem ce urmează în programul omului de afaceri, pentru că vara încă nu s-a terminat!

CITEȘTE ȘI:

Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația le merge strună!

NU RATA!

Alex Bodi nu s-a uitat la bani! Cât costă o noapte în vila de lux din Mykonos unde se relaxează cu Anca