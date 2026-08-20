Atenție! Alex Bodi și Ancuța, apariție de Hollywood la LOFT

Atenție! Alex Bodi și Ancuța, apariție de Hollywood la LOFT
Galerie Foto 18
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Alex Bodi plus superba sa iubită Ancuța și anturajul său restrâns au fost surprinși de CANCAN.RO la clubul LOFT Mamaia, la una dintre celebrele LOFT Black Parties, evenimente unde ținuta obligatorie este all black. Alex Bodi a făcut act de prezență cu o ținută de ninja în vacanță, iar Lamborgini-ul Urus cu vopsea care imită pielea de șarpe a fost vedeta. Asta până când a coborât Ancuța. A fost show, iubita lui Bodi este un 10 curat!

Alex Bodi și Ancuța au avut un an cu suișuri și coborâșuri, și nu doar în Lamborghini. Au avut chiar și un soi de despărțire, urmată de o dulce împăcare și multe neteziri de asperități între cei doi. Au avut o vacanță de neuitat în Mykonos, insula miliardarilor, unde un șezlong costă 200 de euro, dar plajele sunt pline. Și-au petrecut o a cine știe câta lună de miere într-o vilă de lux din Mykonos, dar tot la ei în patrie revin pentru a fi recunoscuți, văzuți și inevitabil invidiați.

Cam asta a fost situația la ultima LOFT Black Party, unde Alex Bodi a sosit cu nava-amiral a flotei sale de automobile de lux, un Lamborghini Urus cu vopsea negru-verde, stil piele de șarpe, mașină pe care am mai admirat-o și cu alte ocazii, de exemplu AICI.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
18 poze

Alex Bodi, mândru, cu Ancuța la braț, în LOFT la Black Party

După ce coboară din mașină asistați de personalul de pază de la LOFT, precum niște capete încoronate, Alex Bodi și Ancuța se îndreaptă pe aleea VIP-urilor spre intrare. Alex Bodi poartă o ținută lejeră de luptător oriental, care îi lasă la vedere torso-ul de Hercule, cu tatuaje demne de personajele din Un Veac de Singurătate. Cât despre Bodi, nici vorbă de singurătate, este înconjurat de oamenii săi și o are la braț pe Ancuța. Ea poartă o fustă mini cu șiret, foarte vicleană 😏. Un top cu mâneci lungi și ochelari de soare, plus pantofii cu tocuri modeste completează ținuta all black a Ancuței.

În club, atmosfera se încinge rău de tot. Alex Bodi și Ancuța dansează împreună cu oamenii cu care au venit în club. La un moment dat mulțimea se dă la o parte pentru că se întâmplă un fel de procesiune. Sosește șampania magnum de aur, în propria sa albie plină cu gheață, acompaniată de un alai de angajați cu artificii aurii deasupra capetelor. Satisfăcut de această prezentare fastuoasă, Alex Bodi face câteva poze. Petrecerea continuă până târziu în noapte. Bodi zici că Ulise întors din periplul prin arhipelagul grecesc, are și barba ceva mai lungă decât de obicei, chiar seamănă cu eroul grec. Pe lângă asta, ținuta princiară, complet neagră, accentuează ideea de personaj mediteranean. Desigur, abia așteptăm să vedem ce urmează în programul omului de afaceri, pentru că vara încă nu s-a terminat!

CITEȘTE ȘI:

Alex Bodi și Ancuța au sărbătorit împăcarea cu dedicații de la Elis Armeanca. Deocamdată, relația le merge strună!

NU RATA!

Alex Bodi nu s-a uitat la bani! Cât costă o noapte în vila de lux din Mykonos unde se relaxează cu Anca

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Păzea! Voluptoasa Valentina Dunca la plajă, într-un costum de baie minuscul
Păzea! Voluptoasa Valentina Dunca la plajă, într-un costum de baie minuscul
Gabriela Prisăcariu a trecut la treabă! Dani Oțil va avea parte de o surpriză. În familia prezentatorului de la „Neatza” se anunță schimbări mari
Gabriela Prisăcariu a trecut la treabă! Dani Oțil va avea parte de o surpriză. În familia prezentatorului de la „Neatza” se anunță schimbări mari
Protejatul lui Măruță a ”combinat-o” pe Andreea Popescu în Dorobanți! Ce are Radu Ciucă și nu mai are Dan Alexa?
Protejatul lui Măruță a ”combinat-o” pe Andreea Popescu în Dorobanți! Ce are Radu Ciucă și nu mai are Dan Alexa?
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
Cristian Boureanu a comis-o din nou! A condus o puștoaică acasă, iar la final s-a lăsat cu scandal
Dan Bittman nu se mai ascunde, dar nici asumat nu e! L-am prins de mânuță cu doctorița lui la LOFT: „Doar ne distrăm”
Dan Bittman nu se mai ascunde, dar nici asumat nu e! L-am prins de mânuță cu doctorița lui la LOFT: „Doar ne distrăm”
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Mediafax
Femeia care și-a ucis socrii cu un preparat de mâncare otrăvit riscă închisoare pe viață
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Gandul.ro
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Adevarul
De la un sat uitat de lume din Botoșani la marile gale de K1. Povestea românului cu 61 de victorii și 34 de KO-uri
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
2.630 de euro pe lună ca să călătorești prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite
Mediafax
2.630 de euro pe lună ca să călătorești prin Europa. Hotelul, avionul și activitățile sunt plătite
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună”
Click.ro
De ce vrea fratele din Germania al lui Mihai Trăistariu să se întoarcă în țară? „Câștigă cam 15.000 de euro pe lună”
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Digi 24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
go4it.ro
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Gandul.ro
Miruță s-a răzgândit de trei ori. După ce a anunțat că drona distrusă lângă Neptun Deep era încărcată cu explozibil, și-a editat postarea. Apoi a anunțat că ar fi vorba de două drone. Apoi a revenit
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.