Copiii lui Rob Reiner au depus mărturie împotriva fratelui lor. Jake și Romy au vorbit în fața juriului care l-a inculpat pe Nick pentru crimă

Copiii lui Rob Reiner au depus mărturie împotriva fratelui lor. Jake și Romy au vorbit în fața juriului care l-a inculpat pe Nick pentru crimă
Sursa foto: Profimedia
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Jake și Romy Reiner, copiii regizorului Rob Reiner și ai soției sale, Michele Singer Reiner, au depus mărturie în fața juriului care a decis inculparea fratelui lor, Nick Reiner, pentru uciderea părinților lor.

Potrivit PEOPLE, cei doi au fost audiați înainte ca Nick să fie inculpat pentru crime. Publicația scrie că Jake și Romy au apărut în fața marelui juriu în cadrul procedurii care a precedat decizia de a-l pune oficial sub acuzare pe Nick pentru moartea lui Rob și Michele Reiner.

Copiii lui Rob Reiner au fost audiați înainte de inculpare

Mărturiile celor doi au avut loc înainte ca marele juriu să aprobe inculparea lui Nick pentru două capete de acuzare de omor de gradul întâi.

PEOPLE nu dezvăluie însă ce au declarat Jake și Romy în fața juraților. Actul de inculpare îl acuză pe Nick Reiner de uciderea părinților săi și include o circumstanță specială potrivit căreia crimele ar fi fost comise „în așteptarea victimei”. Documentul menționează, de asemenea, folosirea unui cuțit. Nick Reiner a pledat nevinovat la acuzațiile care i se aduc.

Rob Reiner și soția sa au fost uciși în locuința lor din Los Angeles

Cineastul Rob Reiner, în vârstă de 78 de ani, cunoscut pentru filme precum „When Harry Met Sally…” și „A Few Good Men”, și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți în locuința lor din Los Angeles.

Moartea celor doi a declanșat o amplă anchetă, iar fiul lor Nick a fost ulterior arestat și pus sub acuzare.

Cazul a atras o atenție uriașă și din cauza relației de familie dintre victimă și principalul acuzat. Jake și Romy, ceilalți doi copii ai cuplului, au rămas în centrul atenției după tragedie, iar faptul că au fost chemați să depună mărturie în fața marelui juriu adaugă un nou element important anchetei.

Deocamdată, nu au fost făcute publice detalii despre declarațiile lor.

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