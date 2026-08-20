O tânără din Polonia a plecat în Germania pentru o slujbă sezonieră la cules de căpșuni și a povestit în mediul online cât a reușit să câștige. În 33 de zile, aceasta a muncit 310 ore și a primit peste 4300 de euro, însă suma rămasă după cheltuieli a fost considerabil mai mică.

Agata Witon, o influenceriță din Polonia, a decis să își petreacă o parte din vară muncind în Germania. Tânăra a ales să lucreze la cules de căpșuni și și-a documentat experiența într-un videoclip publicat pe TikTok. Programul a fost unul solicitant. Agata a povestit că a lucrat, în general, între nouă și zece ore pe zi, iar în unele zile a ajuns chiar și la 11 ore.

În total, după 33 de zile, s-au strâns 310 ore de muncă. Tariful pentru o oră de lucru a fost de 13,90 euro, iar câștigul brut prezentat de tânără a ajuns la 4309 euro. Suma nu a reprezentat însă banii cu care s-a întors acasă. Din câștiguri au fost scăzute mai multe cheltuieli.

Cazarea a costat 10 euro pe zi, ceea ce a însemnat 330 de euro pentru întreaga perioadă. Tânăra a mai scăzut 200 de euro pe care îi primise în avans, bani folosiți pentru mâncare și alte cheltuieli personale. Ulterior, din suma rămasă au fost deduse și costurile pentru drumul spre casă. După toate aceste calcule, Agata a estimat că a rămas cu aproximativ 3633 de euro.

„Nu este o muncă ușoară”

Experiența tinerei a stârnit numeroase reacții pe TikTok. Unii internauți au considerat că suma obținută este una bună pentru o perioadă atât de scurtă, în timp ce alții au spus că veniturile nu sunt suficiente raportat la numărul mare de ore lucrate. Au existat și persoane care au văzut această variantă drept o oportunitate pentru studenții care vor să strângă bani în timpul vacanței.

Chiar dacă suma finală poate părea atractivă, cele 310 ore de muncă în doar 33 de zile înseamnă un ritm de lucru intens. Experiența arată astfel și partea mai puțin vizibilă a joburilor sezoniere din străinătate: câștigurile pot fi mai mari decât în România, însă vin la pachet cu un program solicitant și cu cheltuieli care trebuie luate în calcul înainte de plecare.

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