Cea mai mare reducere din Auchan. Produsul adorat de români a fost ieftinit cu 52%

Cea mai mare reducere din Auchan. Produsul adorat de români a fost ieftinit cu 52%
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Iubitorii preparatelor și produselor inspirate din bucătăria elenă au parte de noi prețuri promoționale la Auchan. Retailerul derulează campania „Kalimera! Grecia vine la tine acasă!”, în cadrul căreia mai multe specialități grecești sunt disponibile la prețuri mai mici.

Promoțiile sunt valabile în perioada 12 august – 25 august 2026, iar oferta cuprinde atât produse lactate, cât și preparate și specialități potrivite pentru o masă în stil mediteranean.

Reduceri la feta și alte brânzeturi grecești

Printre produsele incluse în promoție se numără feta maturată Kolios, la 150 de grame. Aceasta beneficiază de o reducere de 20%, prețul coborând de la 16,29 lei la 12,99 lei.

Și feta Olympus are un preț promoțional. Variantele de 200 g, 150 g ușor sărată și 150 g fără lactoză sunt reduse cu 32%, de la 19,99 lei la 13,49 lei.

În oferta Auchan apar și specialități precum Omiros, brânză feta cuburi, 150 g, care poate fi cumpărată cu 21% mai ieftin, de la 20,39 lei la 15,99 lei.

Lista continuă cu produse precum Kolios Kefalograviera, 130 g, disponibilă la 21,59 lei, Flegga Manouri, 200 g, la 23,99 lei, și Flegga Kaseri, 230 g, al cărei preț afișat este de 39,99 lei.

Iaurt grecesc și produse pentru o masă în stil mediteranean

Nici iubitorii de iaurt grecesc nu sunt uitați. Iaurtul Kolios 10%, 150 g, este redus cu 16%, de la 5,99 lei la 4,99 lei.

O altă variantă este Olympus Stragghisto, iaurt stil grecesc disponibil cu 0%, 2% sau 10% grăsime, la 150 g. Produsul beneficiază de o reducere de 25%, iar prețul scade de la 3,99 lei la 2,99 lei.

Pentru cei care vor să pregătească acasă gustări inspirate din bucătăria grecească, Auchan are în promoție și tzatziki Munte Athos, 200 g. Produsul este redus cu 20%, ajungând la 11,19 lei.

Și gama de pita Elviart este inclusă în campanie. Sortimentele de 470 g, 680 g și 800 g beneficiază de o reducere de 20%, fiind potrivite pentru prepararea unor gyros sau a altor gustări în stil grecesc.

Halloumi Olympus beneficiază de cea mai mare reducere

Dintre toate produsele prezentate în această selecție, brânza halloumi Olympus este cea care se remarcă prin cea mai mare reducere. Produsul beneficiază de un discount de 52%, prețul fiind redus de la 20,79 lei la doar 9,79 lei.

Practic, cumpărătorii economisesc 11 lei la o singură bucată de halloumi. Reducerea de 52% face din halloumi Olympus vedeta acestei oferte, mai ales pentru cei care vor să încerce acasă preparate inspirate din bucătăria grecească.

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