Pană de curent de amploare în nordul Capitalei. Pipera și Aeroportul Otopeni, afectate de avarie

O pană uriașă de curent a afectat, joi, mai multe zone din București. Pipera și zona de nord a Capitalei au rămas fără energie electrică, iar întreruperile au fost resimțite și în mai multe malluri. Nici Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni nu mai are curent.

Probleme au fost semnalate în Pipera, dar și în Chitila, unde o avarie a fost raportată începând cu ora 10:14. O altă întrerupere a fost semnalată în zona Răsăritului, începând cu ora 11:00. În cartierul Doamna Ghica – Teiul Doamnei, locuitorii au semnalat o cădere foarte scurtă a curentului, de aproximativ o secundă, la ora 16:29.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât și Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni a rămas fără electricitate, ceea ce ar putea provoca probleme importante.

În videoclipul realizat din aeroport se poate observa cum mai mulți turiști se află printre rafturile magazinelor din zona duty-free, în timp ce se îndreaptă spre poarta de îmbarcare. Aceștia au fost anunțați despre pana de curent, iar situația de pe aeroport ar putea afecta activitatea și programul zborurilor.

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