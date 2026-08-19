BANC | Agentul secret

Chiar dacă weekendul pare încă destul de departe, puțină voie bună ne poate face ziua mai frumoasă. Iar dacă buna dispoziție întârzie să apară, CANCAN.RO vine în ajutor cu o glumă care promite să aducă zâmbetele pe chipurile cititorilor. De această dată, povestea îl are în prim-plan pe un agent secret și este presărată cu o situație neașteptată și savuroasă.

CIA trimite în România un agent, pentru a da de urma unui alt agent de-al lor „îngropat” cu mult timp în urmă și a-l reactiva.

Directorul CIA îi spune:

– Tot ce știu e că îl cheamă Vasile și e pe undeva prin România. Când crezi că l-ai găsit, spune-i codul: „Prognoza meteo anunță ceață, mâine dimineață”. Și dacă este omul nostru, îți va răspunde: „Da! Și la amiază, tot ceață!”.

Agentul ajunge în România, într-un mic orășel, se duce la prima cârciumă și îl întreabă pe barman:

– Poate mă poți ajuta… Îl caut pe unul, Vasile.

– Va trebui să fii mai specific, îi spune barmanul. Aici sunt mulți de Vasile… Vasile-brutarul de la colț, Vasile-măcelarul de peste drum, Vasile-poștașul de la poșta mare… de fapt chiar și pe mine mă cheamă Vasile.

Auzind acestea, agentul își încearcă norocul:

– „Prognoza meteo anunță ceață mâine dimineață”.

Barmanul răspunde:

– Ohhh… tu îl cauți pe Vasile-spionul. Locuiește mai jos cu două străzi, pe dreapta.

Alte bancuri amuzante

Curiosul Bulă și psihologul

– Domnule Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am.

– Da, domnule psiholog. Vă ascult.

– Pe o scară de la 1 la 10, cât de curios sunteți?

– Doctore, de unde ai cumpărat scara?

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica lui stăteau într-o seară pe canapea, discutând despre viață și relații. Cu un oftat ușor, Bulă o întreabă pe fată:

– Auzi, draga mea, m-am gândit la ceva… Nu-mi faci și mie cunoștință cu o fată draguță din grupul tău?!

– Tată, dar mama ce are? De ce nu îți mai place de ea?

– Mama ta este perfectă, dar are un singur defect: Este măritată!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

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