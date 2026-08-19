Test de logică | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul „card”!

Suntem la jumătatea săptămânii, iar acesta este principalul motiv pentru care ar trebui să ne punem mintea la treabă. Dacă în weekend am petrecut și ne-am relaxat, ei bine, miercuri trebuie să ne testăm abilitățile de observație. Tocmai de aceea, CANCAN.RO a pregătit un test de logică. Tot ce trebuie să faceți este să identificați cuvântul „card” în doar șase secunde.

Un puzzle de cuvinte constă într-o serie de litere aranjate aleatoriu într-o grilă. Sarcina cititorului este să găsească un anumit cuvânt în grilă, încercând să potrivească literele într-o combinație cu sens, fie pe orizontală, verticală sau diagonală.

Puzzle-urile de cuvinte au devenit în prezent unele dintre cele mai populare jocuri de puzzle de pe internet. Această activitate este considerată una dintre cele mai bune modalități de a-ți îmbunătăți vocabularul, concentrarea și capacitatea de a recunoaște tipare.

Test de logică | Găsește cuvântul „card”

Imaginea de mai sus prezintă un set de litere aleatorii, aranjate într-o grilă de 7×7. În această grilă de litere este ascuns cuvântul „CARD”. Doar cei cu ochi de vultur îl pot găsi în 6 secunde.

Poți să-ți testezi abilitățile de rezolvare a puzzle-urilor cu această provocare de tip „word search”. Exersarea unor astfel de provocări poate contribui la îmbunătățirea concentrării și la dezvoltarea vocabularului.

Cuvântul ascuns poate apărea în orice direcție în grilă: de sus în jos, orizontal, înainte sau înapoi și chiar pe diagonală. Aranjamentul aleatoriu al literelor face dificilă identificarea cuvântului la prima vedere.

Ai găsit cuvântul ascuns? Privește cu atenție; cuvântul se află undeva în grilă. Grăbește-te, timpul se scurge! Și… Timpul a expirat.

Câți dintre voi ați reușit să găsiți cuvântul în limita de timp?

Felicitări celor cu ochi de vultur care au identificat cuvântul ascuns! Aveți cei mai ageri ochi.

Cei care încă mai caută răspunsul ar trebui să exerseze mai multe astfel de provocări pentru a-și îmbunătăți abilitățile de rezolvare a puzzle-urilor. Vă puteți opri din căutat acum și puteți verifica răspunsul oferit mai jos.

Rezolvare

Cuvântul „CARD” poate fi observat în a treia coloană, într-o succesiune diagonală care se extinde până la a șasea coloană.

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