Acasă » Știri » Test de logică | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul „card”!

Test de logică | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul „card”!

De: Elisa Tîrgovățu 19/08/2026 | 16:36
Test de logică | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul card!
Test de logică | În cel mult 6 secunde, identificați cuvântul "card"!
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Suntem la jumătatea săptămânii, iar acesta este principalul motiv pentru care ar trebui să ne punem mintea la treabă. Dacă în weekend am petrecut și ne-am relaxat, ei bine, miercuri trebuie să ne testăm abilitățile de observație. Tocmai de aceea, CANCAN.RO a pregătit un test de logică. Tot ce trebuie să faceți este să identificați cuvântul „card” în doar șase secunde.

Un puzzle de cuvinte constă într-o serie de litere aranjate aleatoriu într-o grilă. Sarcina cititorului este să găsească un anumit cuvânt în grilă, încercând să potrivească literele într-o combinație cu sens, fie pe orizontală, verticală sau diagonală.

Puzzle-urile de cuvinte au devenit în prezent unele dintre cele mai populare jocuri de puzzle de pe internet. Această activitate este considerată una dintre cele mai bune modalități de a-ți îmbunătăți vocabularul, concentrarea și capacitatea de a recunoaște tipare.

Test de logică | Găsește cuvântul „card”

Imaginea de mai sus prezintă un set de litere aleatorii, aranjate într-o grilă de 7×7. În această grilă de litere este ascuns cuvântul „CARD”. Doar cei cu ochi de vultur îl pot găsi în 6 secunde.

Poți să-ți testezi abilitățile de rezolvare a puzzle-urilor cu această provocare de tip „word search”. Exersarea unor astfel de provocări poate contribui la îmbunătățirea concentrării și la dezvoltarea vocabularului.

Cuvântul ascuns poate apărea în orice direcție în grilă: de sus în jos, orizontal, înainte sau înapoi și chiar pe diagonală. Aranjamentul aleatoriu al literelor face dificilă identificarea cuvântului la prima vedere.

Ai găsit cuvântul ascuns? Privește cu atenție; cuvântul se află undeva în grilă. Grăbește-te, timpul se scurge! Și… Timpul a expirat.

Câți dintre voi ați reușit să găsiți cuvântul în limita de timp?

Felicitări celor cu ochi de vultur care au identificat cuvântul ascuns! Aveți cei mai ageri ochi.

Cei care încă mai caută răspunsul ar trebui să exerseze mai multe astfel de provocări pentru a-și îmbunătăți abilitățile de rezolvare a puzzle-urilor. Vă puteți opri din căutat acum și puteți verifica răspunsul oferit mai jos.

Rezolvare

Cuvântul „CARD” poate fi observat în a treia coloană, într-o succesiune diagonală care se extinde până la a șasea coloană.

CITEȘTE ȘI: Test de logică | Identificați 3 diferențe între fermierii din cele două imagini!

Test IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești oameni se află în siguranță?

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Adelin din Iași a rezervat o cabană în Brașov, pentru care a plătit avans 1.000 lei. „Pozele de prezentare arătau o cabană mare, frumoasă, iar când am ajuns, am rămas șocați, pentru că era un..”
Știri
Adelin din Iași a rezervat o cabană în Brașov, pentru care a plătit avans 1.000 lei. „Pozele de…
Accident cumplit în București! O mașină a lovit mai mulți pietoni. Un om și-a pierdut viața
Știri
Accident cumplit în București! O mașină a lovit mai mulți pietoni. Un om și-a pierdut viața
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre acuzațiile din spațiul public
Mediafax
Șefa CCR rupe TĂCEREA după întâlnirea cu Bolojan! Ce spune Simina Tănăsescu despre...
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de...
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut...
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un grup de partid
Adevarul
„Mama mea este postac AUR”. Povestea unui tânăr care și-a descoperit mama într-un...
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri de 50%. „Pare că a fost vizitat de o tornadă”
Digi24
Magazinul unui brand care pleacă din România, devastat după ce a anunțat reduceri...
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează...
Parteneri
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă în prezent. Unde a ajuns să muncească
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai amintești de Leonard Miron, celebrul prezentator? Cum arată și cu ce se ocupă...
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân burlac”
Click.ro
Cătălin Scărlătescu a făcut furori la brațul iubitei, la lansarea noului sezon MasterChef: „Nu rămân...
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Digi 24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au...
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului...
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
go4it.ro
Top 5 cele mai accesibile televizoare din oferta Altex
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an cea mai mare creștere de prețuri din UE, confirmă Eurostat. Țara are o inflație dublă față de media europeană
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, multiplu campion european la inflație. România înregistrează de mai bine de un an...
Tags:
ULTIMA ORĂ
BANC | Agentul secret
BANC | Agentul secret
Adelin din Iași a rezervat o cabană în Brașov, pentru care a plătit avans 1.000 lei. „Pozele ...
Adelin din Iași a rezervat o cabană în Brașov, pentru care a plătit avans 1.000 lei. „Pozele de prezentare arătau o cabană mare, frumoasă, iar când am ajuns, am rămas șocați, pentru că era un..”
Fostul soț al lui Jennifer Lopez face acuzații despre relația cântăreței cu P. Diddy: „M-a înșelat ...
Fostul soț al lui Jennifer Lopez face acuzații despre relația cântăreței cu P. Diddy: „M-a înșelat cu el”
Accident cumplit în București! O mașină a lovit mai mulți pietoni. Un om și-a pierdut viața
Accident cumplit în București! O mașină a lovit mai mulți pietoni. Un om și-a pierdut viața
Mihai Onilă a vorbit despre starea sa de sănătate, la 3 săptămâni după intervenția chirurgicală
Mihai Onilă a vorbit despre starea sa de sănătate, la 3 săptămâni după intervenția chirurgicală
Câți bani trebuie să ai în fondul de urgență. Sumele recomandate pentru salarii de 3.000, 5.000 ...
Câți bani trebuie să ai în fondul de urgență. Sumele recomandate pentru salarii de 3.000, 5.000 și 8.000 de lei
Vezi toate știrile