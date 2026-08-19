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Adelin din Iași a rezervat o cabană în Brașov, pentru care a plătit avans 1.000 lei. „Pozele de prezentare arătau o cabană mare, frumoasă, iar când am ajuns, am rămas șocați, pentru că era un..”

De: Alina Drăgan 19/08/2026 | 16:55
Adelin din Iași a rezervat o cabană în Brașov, pentru care a plătit avans 1.000 lei. Pozele de prezentare arătau o cabană mare, frumoasă, iar când am ajuns, am rămas șocați, pentru că era un..
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În ultima perioadă, tot mai multe escrocherii apar. Cei care pun la cale astfel de scheme sunt din ce în ce mai inventivi, iar acum și sectorul turismului este afectat de escroci. Un tânăr din Iași a încasat o țeapă de zile mari, ce i-a ruinat tot concediul. Tânărul a rezervat o cabană la munte, însă când a ajuns la fața locului a avut parte de un adevărat șoc.

Fraudele în rândul cazărilor rezervate online sunt tot mai frecvente, iar modalitățile de acțiune ale escrocilor sunt tot mai inventive și mai credibile. Iar asta a simțit-o pe pielea lui Adelin, un tânăr din Iași. Acesta și-a dorit o mică escapadă în Brașov și a căutat online cabana perfectă. Însă, la final a avut parte de un adevărat șoc.

„Am rămas șocați”

Mai exact, Adelin a consultat oferta din mediul online și a crezut că este cât se poate de norocos. Acesta a găsit o cabană care părea superbă din poze, la un preț rezonabil, așa că nu a mai stat pe gânduri și a închiriat-o. A plătit un avans de 1.000 de lei, iar restul sumei urma să îl plătească la locație.

Ei bine, atunci când a ajuns la cabana de la Brașov, Adelin a avut parte de un real șoc. Nu s-a lovit de cazul clasic în care pozele nu corespundeau cu realitatea, ci de ceva mult mai rău. Mai exact, cabana nici măcar nu exista. La adresa indicată era doar un șantier în lucru.

„Am făcut o rezervare pe OLX pentru două nopți la o cabană în Brașov. Ni s-a cerut plata unui avans de 1.000 de lei, iar restul sumei urma să fie achitată la fața locului. Pozele de prezentare arătau o cabană mare, frumoasă, iar când am ajuns la adresa de pe platformă, am rămas șocați, pentru că era un șantier în lucru”, a povestit Adelin.

Atunci când s-a trezit în mijlocul unui șantier, Adelin a încercat imediat să contacteze proprietarul. Însă, bineînțeles că acesta nu a mai răspuns. Astfel, tânărul a rămas și cu banii dați și fără cazare. Neavând ce face a fost nevoit să scoată alți bani din buzunar și să se cazeze la o pensiune apropiată. Acolo a aflat că nu este primul care a picat în această capcană, iar cei de acolo erau deja obișnuiți cu astfel de cazuri.

„Am început să sun pe numărul anunțului, dar mă blocase, iar de pe alte numere nu a răspuns. Întrucât era târziu și nu ne puteam întoarce, am mers la o pensiune din apropierea locației, iar recepționerul ne-a spus că nu suntem singurii care au pățit acest lucru”, a mai spus tânărul.

 

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