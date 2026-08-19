Zodia care divorțează în toamna anului 2026. Cristina Demetrescu: „Trebuie să aibă curaj, această schimbare este necesară”

Prima parte a lunii august a fost destul de dificilă pentru unele semne zodiacale și a adus conflicte și schimbări interioare. Însă, acum lucrurile se așază, iar unii nativi își găsesc liniștea, chiar dacă trebuie să facă alegeri dificile, precum un divorț. Care este semnul care își încheie o poveste și privește acum încrezător spre viitor?

Până pe 18 august, atmosfera astrală a fost asociată cu încercări, sacrificii și situații care i-au obligat pe oameni să privească mai atent relațiile în care se află. Odată depășit acest moment, presiunea începe să scadă, iar unii nativi pot vedea mai limpede ce își doresc și ce nu mai funcționează în viața lor.

Zodia care divorțează în toamna anului 2026

Pentru nativii din Fecioară, perioada traversată în ultimele săptămâni nu a fost deloc simplă. Problemele mai vechi din relațiile de cuplu au revenit în prim-plan, iar unele căsnicii au ajuns într-un punct în care despărțirea pare singura soluție. Potrivit Cristinei Demetrescu, există Fecioare care se pot afla în pragul unui divorț, după o perioadă în care au fost nevoite să suporte numeroase încercări.

Însă, specialista spune că o astfel de ruptură nu trebuie privită neapărat ca un eșec. Pentru unii nativi, încheierea unei relații care nu îi mai reprezintă poate deveni punctul de plecare pentru o etapă mai echilibrată. După 18 august, Fecioarele au șansa să își recapete claritatea și să ia decizii pe care le-au amânat de teamă sau din dorința de a păstra cu orice preț o situație cunoscută.

„Fecioara este una dintre zodiile pentru care 18 august are cea mai mare importanță în plan sentimental. Până la această dată Fecioarele au fost traversate de o perioadă karmică, atât în sens pozitiv, cât și mai puțin favorabil. Presiunea se manifestă în mod special în zona relațiilor. Pentru unii nativi au putut exista probleme serioase în cuplu, iar anumite relații au putut ajunge chiar aproape de divorț. Fecioarele trebuie să analizeze foarte bine ceea ce se întâmplă și să aibă curajul schimbărilor atunci când acestea sunt necesare”, spune Cristina Demetrescu.

Astfel, toamna poate veni pentru unele Fecioare cu o desprindere definitivă de trecut, dar și cu posibilitatea de a construi o viață sentimentală mai potrivită propriilor nevoi. Nu este exclus ca, după această etapă, nativii singuri să fie pregătiți pentru o nouă poveste de dragoste și chiar să își întâlnească sufletul pereche.

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