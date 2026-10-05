Vladimir Putin, acuzat că ar încerca să ascundă apariția unui caz de ciumă pneumonică în Rusia. Ce informații au dispărut

Vladimir Putin, acuzat că ar încerca să ascundă apariția unui caz de ciumă pneumonică în Rusia. Ce informații au dispărut
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Vladimir Putin, acuzat că ar încerca să ascundă apariția unui caz de ciumă pneumonică în Rusia. Ce informații au dispărut
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Regimul lui Vladimir Putin este acuzat că ar încerca să mușamalizeze un posibil caz de ciumă pneumonică în Siberia, după moartea unei angajate a unui institut de cercetare. Suspiciunile sunt alimentate de ștergerea unor avertismente, modificarea declarațiilor oficiale și măsurile ample de carantină luate în regiune.

Daria Shipilova, în vârstă de 28 de ani, lucra la Institutul Anti-Ciumă din Irkutsk și a murit pe 2 octombrie, după ce fusese internată cu o formă severă de pneumonie.

Presa locală a relatat că tânăra ar fi contractat ciumă pneumonică, una dintre ipoteze fiind că aceasta ar fi fost expusă la bacteria Yersinia pestis în timpul activității sale profesionale. Autoritățile ruse resping însă informațiile privind un accident în laborator și susțin că femeia a murit de o „pneumonie de origine necunoscută”.

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Contradicțiile și modul în care au fost gestionate informațiile au dus la acuzații că regimul de la Moscova încearcă să ascundă adevărata amploare a situației, scrie Daily Express.

Sursa foto: Profimedia

Avertismente despre ciumă, șterse după doar câteva ore

Unul dintre elementele care au alimentat suspiciunile este un mesaj publicat de administrația din Baikalsk. Autoritățile locale le-au recomandat oamenilor să evite deplasările în Shelekhov, orașul în care Shipilova a fost internată, invocând informații neoficiale despre un caz confirmat de ciumă.

Mesajul a fost șters după mai puțin de două ore.

Și postul rus REN TV ar fi eliminat cinci mesaje publicate pe Telegram în care relata despre posibila răspândire a bolii și despre persoanele internate.

Declarațiile oficialilor au provocat și mai multă confuzie. Alexey Tsydenov, liderul Republicii Buriatia, a afirmat inițial că Shipilova „a murit de ciumă”. Ulterior, mesajul a fost modificat, fiind adăugat cuvântul „posibil”.

Guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, a vorbit inițial despre o „infecție deosebit de periculoasă”, fără să menționeze ciuma. Ulterior, acesta a preluat versiunea Rospotrebnadzor, potrivit căreia femeia a murit de o „pneumonie de origine necunoscută”.

Kremlinul a intervenit luni în controversă. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov le-a cerut jurnaliștilor să se bazeze pe informațiile furnizate de Rospotrebnadzor și nu pe „zvonuri” sau „speculații”.

Sursa foto: Profimedia

Măsuri ample de carantină în Siberia

În paralel cu mesajele prin care autoritățile încearcă să calmeze populația, au fost luate măsuri ample de precauție.

Aproape 200 de persoane care au intrat în contact cu Shipilova au fost plasate sub supraveghere medicală. Spitalul din Shelekhov a intrat în carantină, iar presa independentă rusă relatează că restricții au fost introduse și în alte unități medicale.

Peste 60 de angajați ai institutului anti-ciumă ar fi fost izolați în clădire, iar la o fabrică de aluminiu din Shelekhov a fost introdusă obligativitatea purtării măștii.

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