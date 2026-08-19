Mihai Onilă a vorbit despre starea sa de sănătate, la 3 săptămâni după intervenția chirurgicală

Mihai Onilă trece printr-o perioadă delicată după intervenția chirurgicală suferită în urmă cu trei săptămâni. Artistul se află acum în plin proces de recuperare, estimat la aproximativ două luni, timp în care respectă un program strict de alimentație și mișcare.

Soția lui, Laura, l-a însoțit permanent în această etapă, având grijă ca el să respecte indicațiile medicale și ritmul impus de medici.

Mihai Onilă a vorbit despre starea sa de sănătate

La finalul lunii iulie, Mihai Onilă a ajuns de urgență la spital, unde a fost supus unei operații. În prezent, spune că se simte bine, însă alimentația este limitată la porții mici, consumate de mai multe ori pe zi, iar activitatea fizică este atent dozată.

„Sunt ca un bebeluș, mănânc foarte puțin, de vreo 5-6 ori pe zi, merg, fac mișcare o oră pe zi, citesc sau stau în pat. Asta voi face pentru două luni, adică mă voi recupera”, a declarat artistul pentru Știrile Antena Stars.

Soția lui se ocupă ca programul să fie respectat cu strictețe, mai ales în ceea ce privește mesele regulate. Recuperarea este esențială după intervenția suferită, iar familia încearcă să mențină un climat liniștit, necesar vindecării.

Acum 3 săptămâni a trecut printr-o intervenţie chirurgicală

În ceea ce privește cauzele problemelor de sănătate, Mihai Onilă recunoaște că situațiile tensionate din ultimii ani au avut un impact puternic asupra lui. Artistul vorbește despre neînțelegeri care au persistat în familie și care, treptat, au dus la apariția unor afecțiuni.

„Nu am să îmi mai dau voie să mă supăr vreodată. Niciodată. Oricât de gravă ar fi problema, consider că e normal să fie așa. În ultimii șapte ani, într-adevăr, a existat o singură problemă: neînțelegerile care au fost în familie, care ușor-ușor au început să mă afecteze. Am făcut niște pietre la rinichi, acolo era o neacceptare clară, nu le-am dat importanță, dar într-un moment, totul s-a agravat”, a mărturisit acesta.

Laura Onilă confirmă că au existat momente dificile, explicând că anumite persoane din familie au ales, în timp, să se îndepărteze de ei, lucru care a generat tensiuni și stres. În prezent, cei doi încearcă să lase în urmă situațiile care le-au provocat suferință și să se concentreze pe recuperare și echilibru.

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Mihai Onilă, de urgență la spital! Artistul a ajuns direct pe masa de operație