Scandal în familia selecționerului Egiptului. Hossam Hassan a leșinat în timp ce cele două soții ale sale se băteau

Scandal în familia selecționerului Egiptului. Hossam Hassan a leșinat în timp ce cele două soții ale sale se băteau
Între două nu îl plouă dar nici bine nu îi este, sursa-colaj CANCAN.RO
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Un incident desprins parcă dintr-un film s-a petrecut în timpul vacanței selecționerului Egiptului, Hossam Hassan. O ceartă între cele două femei din viața sa, Howaida El Gharbawy și Dina Mustafa, cunoscută drept Dan Adam, ar fi degenerat într-o bătaie în toată regula, cu tras de păr, zgârieturi și vânătăi. Fostul mare fotbalist egiptean a încercat să intervină pentru a opri conflictul, însă i s-a făcut rău și a leșinat. După incident, Hassan ar fi luat o decizie radicală în privința primei sale căsnicii.

Cele două soții s-au întâlnit în timpul vacanței lui Hossam Hassan

Incidentul ar fi avut loc într-un bar din cadrul complexului de lux Porto Marina din El Alamein, Egipt, unde Hossam Hassan se afla în vacanță.

Selecționerul egiptean era împreună cu cea de-a doua sa soție, Dina Mustafa, cunoscută și sub numele de Dan Adam. Acolo s-ar fi întâlnit cu Howaida El Gharbawy, femeia alături de care Hassan a petrecut mai multe decenii și cu care era încă legal căsătorit la momentul incidentului, potrivit relatărilor presei.

Întâlnirea ar fi degenerat rapid. Inițial, între cele două femei a izbucnit o ceartă verbală, însă schimbul de replici s-a transformat ulterior într-o confruntare fizică.

Cearta a degenerat într-o bătaie cu tras de păr

Scandalul s-ar fi petrecut sub privirile turiștilor aflați în complex. Cele două femei ar fi ajuns să se tragă de păr, iar rudele lor au intervenit pentru a le despărți. Ulterior, personalul de securitate și poliția ar fi fost chemate pentru a pune capăt conflictului.

Ambele femei ar fi suferit răni ușoare, inclusiv zgârieturi și vânătăi.

Mohamed Shams, avocatul lui Dan Adam, susține că aceasta nu ar fi provocat conflictul și că ar fi fost victima unui „atac premeditat”. Potrivit unei alte relatări despre incident, avocatul a afirmat că femeia a fost atacată și trasă de păr.

„Am sperat să nu se ajungă la divorț, dar lucrurile au escaladat până la acest nivel”, a declarat Mohamed Shams pentru Sky News Arabia.

Avocatul familiei lui Howaida El Gharbawy, Ahmed Hamad, a refuzat, în schimb, să ofere detalii presei, precizând că familia nu dorește să comenteze situația în acest moment. În mijlocul scandalului, Hossam Hassan ar fi încercat să calmeze situația și să oprească bătaia dintre cele două femei.

Potrivit Al Arabiya, tensiunea momentului l-ar fi afectat puternic pe selecționer. Hassan ar fi început să se simtă amețit în timp ce încerca să intervină, după care și-ar fi pierdut cunoștința.

Pe rețelele sociale a circulat și un presupus videoclip care ar surprinde conflictul dintre cele două femei.

După scandal, ar fi divorțat de prima soție

Incidentul ar fi avut și o consecință imediată asupra vieții personale a selecționerului. După bătaie, Hossam Hassan ar fi decis să încheie oficial căsnicia cu Howaida El Gharbawy.

Potrivit relatărilor din presa internațională, antrenorul ar fi semnat ulterior actele de divorț la un birou notarial din Cairo.

Hassan și El Gharbawy fuseseră împreună timp de mai multe decenii. Sursele citate oferă însă informații diferite în privința numărului de copii ai cuplului: una dintre relatări vorbește despre trei copii, iar alta despre patru.

Hossam Hassan s-a căsătorit cu Dina Mustafa, cunoscută drept Dan Adam, în anul 2015, în timp ce era încă legal căsătorit cu Howaida El Gharbawy.

Hassan și Dan Adam s-ar fi despărțit pentru o scurtă perioadă în 2022, dar ulterior s-au împăcat. Și în privința copiilor apar informații diferite în cele două surse: una menționează că Hassan are doi copii din căsnicia cu Dan Adam, în timp ce cealaltă nu precizează acest aspect.

Situația familială a lui Hossam Hassan trebuie privită și în contextul legislației egiptene. Potrivit informațiilor citate de presa internațională, legislația aplicabilă bărbaților musulmani permite unui bărbat să aibă până la patru soții în același timp.

Autoritățile de stare civilă trebuie însă să informeze actuala soție sau actualele soții despre o nouă căsătorie. De asemenea, un bărbat cu mai multe soții are obligația de a le trata în mod egal în privința unor aspecte precum locuința, sprijinul financiar și nivelul de trai.

Hossam Hassan este una dintre legendele fotbalului egiptean

Dincolo de scandalul din viața personală, Hossam Hassan este unul dintre cele mai importante nume din istoria fotbalului egiptean.

Fostul atacant deține recordul de goluri pentru naționala Egiptului, cu 69 de reușite în 177 de meciuri. A reprezentat țara la Cupa Mondială din 1990 și a participat la șapte ediții ale Cupei Africii pe Națiuni.

După retragerea din activitatea de fotbalist, Hassan a devenit antrenor și a pregătit mai multe echipe din Egipt.

În 2024, a preluat conducerea echipei naționale. La Cupa Mondială din 2026, Egiptul a ajuns până în optimile de finală, unde a fost învins cu 3-2 de Argentina. După turneu, Hossam Hassan, în vârstă de 59 de ani, și-a prelungit contractul și ar urma să rămână selecționer până în 2030.

CITEȘTE ȘI: Noua generație care ia cu asalt fotbalul mondial. Top 10 jucători care fac senzație în 2026

 Haaland, de neoprit! A intrat de patru ori în Guinness World Records la doar 26 de ani

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Această elevă din Valea Jiului tocmai a luat BAC-ul, sesiunea de toamnă. Ireal cum a răspuns la întrebarea: „Ce vrei să te faci?”
Această elevă din Valea Jiului tocmai a luat BAC-ul, sesiunea de toamnă. Ireal cum a răspuns la întrebarea: „Ce vrei să te faci?”
Sandra Bullock vorbește pentru prima dată despre pierderea „traumatizantă” a partenerului Bryan Randall: „Nu aveam voie să vorbesc despre asta”
Sandra Bullock vorbește pentru prima dată despre pierderea „traumatizantă” a partenerului Bryan Randall: „Nu aveam voie să vorbesc despre asta”
Orașul din România în care vor fi 44 grade Celsius la umbră (50 la soare) săptămâna viitoare. Avertismentul meteorologilor Accuweather
Orașul din România în care vor fi 44 grade Celsius la umbră (50 la soare) săptămâna viitoare. Avertismentul meteorologilor Accuweather
Avem dovada că Snik și Andreea Bostănică formează un cuplu! Au mințit că sărutul este creat cu AI, dar am aflat că poza este 100% reală
Avem dovada că Snik și Andreea Bostănică formează un cuplu! Au mințit că sărutul este creat cu AI, dar am aflat că poza este 100% reală
Obiceiul simplu care poate reduce la jumătate riscul de diabet. Nu este suficient să faci doar cardio
Obiceiul simplu care poate reduce la jumătate riscul de diabet. Nu este suficient să faci doar cardio
Psihologii au ajuns la o concluzie NEAȘTEPTATĂ despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie
Mediafax
Psihologii au ajuns la o concluzie NEAȘTEPTATĂ despre oamenii care iau notițe cu pixul pe hârtie
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Gandul.ro
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Cea mai sexy femeie din lume a spus ce o face fericită!
Povestea de film a țăranilor români ajunși în cele mai dure grupări mafiote din Statele Unite
Adevarul
Povestea de film a țăranilor români ajunși în cele mai dure grupări mafiote din Statele Unite
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Digi24
Caz revoltător într-un spital din Satu Mare: Un bărbat a fost cusut cu o bucată de lemn în obraz, de un medic ginecolog
Meghan Markle se întoarce în Marea Britanie pentru un rol de actriță, spun surse apropiate cuplului
Mediafax
Meghan Markle se întoarce în Marea Britanie pentru un rol de actriță, spun surse apropiate cuplului
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Andreea Esca într-un costum de baie minuscul la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Prosport.ro
David Popovici are un desert favorit: „Mamaie, dacă mă auzi, să mă aștepți cu…”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”
Click.ro
Diana, fiica lui Adrian Enache, dezvăluiri despre coșmarul trăit în 2014: „M-am luptat pentru viața mea”
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Digi 24
Marian Godină anunță că a demisionat din Poliția Română: „Mi-a luat mult timp să decid”. Cum își argumentează plecarea
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Digi24
Iubitul lui Hayden Panettiere, condamnat pentru violenţă domestică, era în apartament în momentul morţii: „Nu a dat semne de emoţie”
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
Promotor.ro
Marian Godina a demisionat din Poliție. Care e motivul și ce va face în continuare
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Vreau să te dezbrac si să te arunc în zăpadă!
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
go4it.ro
Cinci OFERTE de produse de bucătărie disponibile săptămâna aceasta la KAUFLAND
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Descopera.ro
Obiceiul simplu care îți schimbă viața fără să știi
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Gandul.ro
Pîslaru a măcelărit legea salarizării. A scăzut valoarea de referință de la 4.320 de lei la 4.100 și într-un final, la 4.000. Gândul prezintă proiectul de lege și efectele în lanț pentru veniturile bugetarilor
Ai un pont?

Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.