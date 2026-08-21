Momentul în care Cristinei i s-a făcut rău la Insula iubirii – Reuniuni. Andrei Rotaru s-a confesat despre episodul în care a fost dus cu Poliția la Obregia

O ediție încărcată de emoții a emisiunii „Insula Iubirii – Reuniuni” i-a pus față în față, chiar dacă nu în mod direct, pe Andrei Rotaru și Cristina Petre. Cei doi au trecut prin momente tensionate după despărțire. Revederea poveștii lor a readus în prim-plan întâmplări care au lăsat urme adânci.

În timp ce Andrei a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, Cristina a ajuns să plângă și, la un moment dat, i s-a făcut rău.

Cum a ajuns Andrei Rotaru la Obregia

Invitat în platoul emisiunii, Andrei Rotaru a povestit în detaliu despre momentul în care a ajuns la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”. Fostul concurent a susținut că totul s-a întâmplat la scurt timp după revenirea lui și a Cristinei Petre în România, după vacanța din Bali.

Potrivit spuselor sale, situația a escaladat după ce s-ar fi trezit încuiat în curte. Andrei a povestit că a încercat să găsească cheia, iar ulterior poliția și salvarea au ajuns la locuință. El a mărturisit că a fost preluat și dus cu ambulanța la Obregia, unde ar fi rămas internat.

„M-au încuiat înăuntru în curte și au luat cheia! Am început să trag (…) Ea m-a dat și la televizor și anunțate și pe internet că am dispărut (…) Acum mă duc în casă să scot cheia, nu găseam cheia, am început să scot sertarele de acolo, să mă enervez (…) Între timp, oamenii au chemat din nou poliția (…) M-au luat și m-au aruncat în salvare (…) Am ajuns într-o sală la Obregia. Băieții mi-au pus verdictul acolo (…) Mi-au pus tot felul de diagnostice, în baza celor spuse de Cristina (…) Și pe baza mărturiilor lor, doctorii mi-au pus mie diagnostice (…) Veneau încontinuu și îmi spuneau: >”, a spus Andrei Rotaru, la „Insula Iubirii – Reuniuni”.

În cadrul emisiunii, Andrei a afirmat că nu a înțeles inițial ce se întâmplă și că experiența l-a afectat profund. Acesta a mai susținut că părinții săi ar fi fost influențați să îl ducă la spital. Odată ajuns acolo, medicii i-ar fi pus anumite diagnostice pe baza informațiilor pe care le-ar fi primit de la Cristina.

Fosta concurentă a izbucnit în lacrimi și ulterior i s-a făcut rău

În timp ce Andrei își spunea povestea, Cristina Petre a urmărit discuția și a fost vizibil afectată. Fosta concurentă a plâns pe parcursul conversației. Emoțiile au devenit din ce în ce mai puternice pe măsură ce Radu Vâlcan și Andrei Rotaru au rememorat momentele prin care cei doi au trecut.

La un moment dat, Cristina nu a mai reușit să continue să asculte. Astfel, le-a transmis celor din platou că nu se simte bine și că are nevoie să ia o pauză. Bruneta s-a ridicat de pe scaun și a plecat pentru câteva momente.

„Am nevoie să merg la baie. Nu sunt ok și nici el nu e ok”, a spus Cristina Petre.

Reacția ei a venit după ce Radu Vâlcan a readus în discuție parcursul fostului cuplu în Thailanda, dar și momentele care au urmat după participarea la „Insula Iubirii”. Cristina a fost copleșită de emoții încă de la începutul discuției și a izbucnit în lacrimi.

Despărțirea, un subiect dureros

Andrei Rotaru a vorbit și despre relația pe care a avut-o cu Cristina Petre și despre lucrurile care, în opinia sa, au contribuit la destrămarea cuplului. Cei doi au petrecut mai bine de nouă ani împreună. Însă, experiența de la „Insula Iubirii” a schimbat radical dinamica relației lor.

Fostul concurent a susținut că nu și-ar fi dorit despărțirea și a vorbit despre perioada în care a locuit în casa mamei Cristinei. Potrivit declarațiilor sale, acolo s-ar fi simțit marginalizat și ar fi primit în continuare reproșuri pentru lucrurile care s-au petrecut în Thailanda. De cealaltă parte, Cristina a arătat că despărțirea și tot ceea ce s-a întâmplat ulterior încă o afectează.

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