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Tragedie la Spitalul Universitar. Un medic rezident de 28 de ani a murit după ce s-a aruncat de la etaj

De: David Ioan 19/08/2026 | 12:56
Tragedie la Spitalul Universitar. Un medic rezident de 28 de ani a murit după ce s-a aruncat de la etaj
Tragedie la Spitalul Universitar. Un medic rezident de 28 de ani a murit după ce s-a aruncat de la etaj. Foto: CANCAN
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Un medic rezident de la Spitalul Universitar de Urgență București a murit miercuri, în urma unui incident petrecut în incinta unității medicale.

Potrivit informațiilor oficiale, decesul a fost rezultatul unui act suicidar, confirmat ulterior de conducerea spitalului.

Tragedie la Spitalul Universitar

„Spitalul Universitar de Urgență București confirmă că, în cursul zilei 19 august 2026, un medic rezident care desfasura un stagiu de pregatire in cadrul unității noastre a decedat în urma unui act suicidar. Conducerea spitalului transmite condoleanțe familiei și colegilor și își exprimă regretul pentru această pierdere. Circumstanțele și cauzele producerii acestui tragic eveniment sunt în atenția autorităților competente. Din respect pentru familia îndoliată, spitalul nu va face alte comentarii”, a transmis unitatea medicală.

Un medic rezident de 28 de ani a murit după ce s-a aruncat de la etaj

Conform G4Media, Primele informații indicau că medicul, în vârstă de 28 de ani, ar fi căzut de la etajul clădirii. Acesta a fost găsit pe o terasă aflată la nivelul etajului al treilea, unde pompierii au intervenit pentru a ajunge la victimă. Echipajele de salvare au constatat că bărbatul prezenta leziuni incompatibile cu viața.

Tânărul era medic rezident în cadrul Secției de Hematologie a Spitalului Universitar. Ancheta deschisă la fața locului urmează să stabilească împrejurările exacte ale tragediei și factorii care au dus la producerea acesteia.

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