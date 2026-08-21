La ce salariu a renunțat Marian Godină? A demisionat din Poliție pentru un nou proiect

La ce salariu a renunțat Marian Godină? A demisionat din Poliție pentru un nou proiect
Marian Godină
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Marian Godină a luat o decizie importantă după aproape 20 de ani petrecuți în Poliția Română. Cunoscut publicului atât pentru activitatea sa de polițist, cât și pentru proiectele dezvoltate în afara instituției, acesta a ales să demisioneze și să pornească pe un nou drum profesional. Odată cu plecarea din Poliție, Godină a renunțat și la veniturile pe care le încasa lunar din activitatea desfășurată în cadrul SAS, Serviciul pentru Acțiuni Speciale.

Suma nu era una formată doar din salariul de bază. După ani buni de activitate, venitul lui Marian Godină era influențat de vechime, grad, sporurile specifice structurii în care lucra, dar și de programul în ture. Toate aceste elemente făceau ca suma primită lunar să fie considerabil mai mare decât salariul de bază.

Salariul la care a renunțat Marian Godină

În perioada în care activa la SAS, Marian Godină beneficia de salariul aferent funcției și gradului deținut, la care se adăugau sporurile acordate pentru condițiile specifice de muncă. Printre acestea se număra și sporul pentru risc și solicitare, important pentru polițiștii care lucrează în cadrul structurilor de acțiuni speciale.

Un alt avantaj financiar venea din programul de lucru. La SAS se lucrează în ture, iar activitatea desfășurată pe timp de noapte sau în weekend poate aduce sume suplimentare. În cazul lui Godină, vechimea de peste 17 ani în Poliția Română însemna și o gradație ridicată.

Din salariu și sporuri, acesta ajungea să încaseze aproximativ 5.300-5.800 de lei pe lună.

Aceasta nu era însă suma totală pe care o primea de la Poliția Română. La veniturile salariale se adăugau și anumite norme acordate polițiștilor, printre care norma de hrană și norma de echipament.

Sursa foto: Social media

Banii care se adăugau la salariu

Norma de hrană reprezenta o componentă importantă a venitului. În 2026, aceasta era estimată la aproximativ 40 de lei pe zi. Ceea ce putea însemna între 1.200 și 1.300 de lei lunar, în funcție de numărul de zile luate în calcul.

Pe lângă aceasta, exista și norma de echipament, estimată la aproximativ 300-400 de lei.

Prin cumularea salariului, sporurilor și acestor drepturi, venitul lunar al lui Marian Godină ajungea la aproximativ 7.000 de lei. Este suma la care fostul polițist a ales să renunțe odată cu plecarea din instituție.

Trebuie precizat că această valoare reprezintă o estimare bazată pe componentele de venit menționate și pe specificul activității sale la SAS. Venitul exact al unui polițist poate varia în funcție de funcție, grad, vechime, numărul de ore lucrate în anumite condiții și alte drepturi salariale.

„De azi sunt propriul meu șef”

În urmă cu puțin timp, Marian Godină a postat un mesaj în mediul online în care a mărturisit că, deși decizia pe care a luat-o a fost una foarte bine gândită, totuși a fost cuprins de o stare ciudată. Chiar și așa, disciplina l-a făcut să se ridice din pat și să își continue rutina de a merge la sală, chiar dacă uneori gândurile îl fac să reflecteze la hotărârea pe care a luat-o recent.

„Deși nu a fost o decizie pripită, ci una calculată și întoarsă pe toate fețele, aseară m-a cuprins o stare tare ciudată, iar noaptea a fost una lungă în care nu am putut dormi. Totuși, la ora 7 am venit la sală, deși nu mă simțeam în stare și nu aveam niciun chef.
Dar știam cum mă voi simți dacă nu voi veni. Despre asta e disciplina, să faci lucruri și atunci când nu ai chef. De azi, sunt propriul meu șef”, a scris Marian Godină pe rețelele de socializare.

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