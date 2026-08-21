Sabrina Imbrea, fosta parteneră a lui Perneș, a fost cerută în căsătorie. Prima imagine cu inelul de logodnă a fostei concurente Mireasa

Sabrina Imbrea a participat la emisiunea Mireasa în sezonul 5 și a ajuns în marea finală alături de Perneș. Cei doi au divorțat, iar în urmă cu un an și jumătate acesta a murit. Ea și-a refăcut viața, astfel că urmează din nou să ajungă în fața altarului.

Sabrina Imbrea este una dintre cele mai cunoscute concurente de la Mireasa. Parcursul ei a fost unul incredibil, publicul a îndrăgit-o, așa că a ajuns în marea finală alături de partenerul ei de la acea vreme. Relația nu a funcționat așa cum și-au dorit și au mers pe drumuri separate.

Perneș a decedat în urmă cu un an și jumătate, la vârsta de 28 de ani, din cauza unui accident teribil de mașină și deși erau despărțiți, fosta soție a fost afectată. Totuși, și-a refăcut viața, iar acum traversează una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei. Cu bucurie, s-a afișat în mediul online cu inelul de logodnă.

Sabrina Imbrea a fost cerută în căsătorie

Fosta concurentă de la Mireasa a trecut prin clipe dificile după moartea fostului partener. Totuși, timpul a trecut, iar în august 2025, Sabrina Imbrea și-a oficializat noua relație. Ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Călin, un tânăr cu părul creț și ochii verzi.

Acum, cei doi au trecut la nivelul următor, astfel că în viitorul apropiat va ajunge din nou în fața altarului. Aceasta a publicat în mediul online o imagine incredibilă în care se vede inelul de logodnă pe care îl poartă cu bucurie.

Sora lui Perneș a criticat-o pe Sabrina Imbrea

În urma tragicului eveniment, sora lui Perneș a criticat-o dur pe Sabrina Imbrea. Aceasta a susținut în trecut că a aruncat la gunoi amintirile pe care le avea cu fostul partener. Ea a publicat pe rețelele de socializare imagini cu tablouri, despre care spune că le-a găsit la tomberon.

Amintiri aruncate la gunoi, la propriu. Așa arată ani de relație și căsnicie , “durere și doliu” , dar și acea victimizare în mediul online doar pentru a demonstra lumii cât l-a “iubit “ și cât de greu îi este. Având în vedere că am încercat să luăm legătura cu tine, dar nu am reușit, fac acest mesaj pentru a-ți mulțumi că am reușit să intrăm în posesia acestor amintiri aruncate de tine în pubela de gunoi și găsite de un om străin nouă, pe care nu l-a lăsat inima să le lase în tomberon. Dacă dorul și durerea erau atât de mari încât nu ai putut păstra aceste amintiri, frumos ar fi fost să ne lași un mesaj și să le luăm noi, pentru a le păstra veșnic, deoarece sunt singurul lucru care ne mai amintește de el. Să ai parte doar de bine și să îți dea Dumnezeu după suflet, a scris Andrada Perneș, în mediul online.

VEZI ȘI: Andrei Beleuț a stârnit amuzamentul tuturor la Mireasa. Momentul în care Simona Gherghe l-a ”taxat” la Antena 1

Fostul concurent de la Survivor intră în casa Mireasa! Decizia care i-a surprins pe fani