Melek a împărțit alimente persoanelor nevoiașe, însă o femeie a fost refuzată pe loc. Care a fost motivul

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Patricia Esmeralda Mincă, cunoscută publicului larg sub numele de Melek, a atras din nou atenția în mediul online, de această dată printr-un gest destinat persoanelor care au nevoie de ajutor. Cunoscută pentru activitatea sa din mediul online și pentru proiectele pe care le-a dezvoltat în ultimii ani, Melek a decis să se implice într-o acțiune prin care mai multe persoane au primit alimente.

Patricia Mincă și-a construit în ultimii ani o comunitate numeroasă în mediul online, iar notorietatea obținută a venit la pachet și cu mai multe proiecte în zona antreprenorială. Recent, aceasta și-a îndreptat atenția și către oamenii aflați în situații dificile, organizând un gest prin care a oferit produse alimentare celor care au venit să le primească. Activitatea sa publică din ultimii ani a inclus atât proiecte în zona restaurantelor, cât și colaborări în mediul online.

Care a fost motivul pentru care Melek a refuzat-o

Acțiunea a avut însă și un moment care a atras atenția celor prezenți. Printre persoanele care au venit pentru a primi alimente s-a aflat și o femeie a cărei apariție a făcut-o pe Melek să reacționeze diferit față de situația celorlalți beneficiari.

Potrivit imaginilor și informațiilor prezentate în mediul online, Melek a observat că femeia purta mai multe obiecte de valoare, inclusiv bijuterii din aur. În acel moment, creatoarea de conținut ar fi considerat că situația femeii nu se potrivește cu scopul acțiunii pe care o organizase și a decis să nu îi ofere alimente.

Motivul invocat a fost legat tocmai de bijuteriile pe care femeia le avea asupra sa. Melek a remarcat cantitatea de aur purtată de aceasta și a făcut comparația cu propriile bijuterii, considerând că persoana respectivă nu se afla în aceeași situație cu oamenii pentru care fusese pregătit ajutorul.

Gestul inițial, prin care Melek a încercat să ofere alimente unor persoane care aveau nevoie de sprijin, a ajuns să fie eclipsat parțial de întâlnirea cu femeia care a venit să primească ajutor, dar care, în opinia ei, afișa o situație financiară diferită.

Acțiunea vine într-o perioadă în care Patricia Mincă își extinde tot mai mult activitatea publică și profesională. Melek a vorbit în trecut despre planurile sale de business și despre dorința de a dezvolta mai multe proiecte. Recent, ea a anunțat și o nouă direcție pe care intenționează să o urmeze în zona afacerilor, după proiectele dezvoltate în domeniul restaurantelor și activitatea de influencer.

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