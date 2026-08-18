Claudia Pavel a vorbit despre transformările prin care a trecut după ce a împlinit 40 de ani. Artista spune că, odată cu acest prag, și-a schimbat perspectiva asupra stilului de viață și a renunțat la anumite obiceiuri. Acum, spune ea, este mult mai preocupată de sănătate și de starea sa de bine decât de numărul kilogramelor de pe cântar.

Claudia a mărturisit că în ultimii ani a făcut mai multe schimbări importante. Cântăreața, care este preocupată de sport și de un stil de viață echilibrat, spune că a ales să renunțe atât la alcool, cât și la cafea. Artista susține că nu mai privește lucrurile prin prisma kilogramelor, ci este atentă la modul în care se simte și la sănătatea sa.

„Nu întotdeauna am fost așa. Îmi place să cred că până la 40 am mâncat și am băut de toate și după 40 până la 100 o să fiu tânără, sănătoasă și perfectă. Am ales să nu mai beau alcool, să nu mai beau cafea, să trăiesc sănătos și să mă iubesc. (…) Cumva, să devin mai femeie. Muncim la noi în fiecare zi.”

Claudia Pavel nu mai este preocupată de numărul kilogramelor

Dacă în trecut greutatea putea reprezenta un subiect important, Claudia spune că acum lucrurile s-au schimbat. La 40 de ani, artista consideră că sănătatea și echilibrul interior sunt mai importante decât ceea ce arată cântarul. Cântăreața practică sport și yoga și încearcă să păstreze un stil de viață sănătos.

„Bucuria vieții nu stă în mâncare. Bucuria stă în a-ți vedea copilul sănătos și frumos. Bucuria vieții este să te trezești liniștită și sănătoasă și împlinită. La vârsta asta, am ajuns să nu mă mai uit la kilograme, să am grijă de sănătate, să mă iubesc și să am grijă de mine.”

Claudia Pavel locuiește în America, dar păstrează legătura strânsă cu părinții

Claudia este stabilită de mai mulți ani în Statele Unite, la Miami, însă artista revine periodic în România. Potrivit declarațiilor sale, se întoarce în țară aproximativ o dată la două luni.

„Eu sunt cu mama și cu tata non-stop, ore în șir pe WhatsApp. Nu trece o zi în care să nu vorbim.”

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