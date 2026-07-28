Ce mai face Claudia Pavel. Viața ei s-a schimbat complet: mixează la petreceri exclusiviste pe Coasta de Azur, și-a refăcut zâmbetul în Tel Aviv și își surprinde fanii cu giveaway-uri

Claudia Pavel, cunoscută de public drept Cream, trăiește una dintre cele mai spectaculoase perioade din carieră. Stabilită de câțiva ani în Statele Unite, artista își petrece vara între Miami și Coasta de Azur, unde urcă la pupitrul de DJ în cluburi exclusiviste și la petreceri pe plajă. În paralel, colaborează cu branduri, organizează concursuri pentru urmăritorii săi și continuă să investească în imaginea sa.

De la scenă la pupitrul de DJ. Claudia Pavel și-a găsit locul pe Coasta de Azur

Dacă în România era cunoscută în primul rând ca artistă pop, Claudia Pavel și-a construit în ultimii ani o nouă identitate profesională. Astăzi mixează muzică electronică în unele dintre cele mai exclusiviste locații din sudul Franței, iar agenda ei este plină de evenimente.

Vedeta spune că vara aceasta a fost un adevărat carusel de experiențe, de la show-uri și apariții televizate până la momente petrecute alături de familie și prieteni.

„Vara asta a avut de toate: am mixat în cabine de DJ, am participat la emisiuni TV și podcasturi, am sărbătorit-o pe mama, am admirat apusurile din Monaco, am făcut opriri pentru înghețată, m-am revăzut cu prieteni aflați pe toate continentele și am parcurs sute de kilometri la volanul mașinii mele preferate. Dacă începutul arată așa, vara aceasta ridică ștacheta foarte sus.”

Un nou spectacol o așteaptă pe 31 iulie

După succesul avut în această vară, Claudia Pavel se pregătește pentru un nou eveniment important. Pe 31 iulie va urca pe scena Klub Cannes, unde va împărți line-up-ul cu alți artiști internaționali.

Artista spune că privește această etapă cu recunoștință și entuziasm.

„Este un line-up extraordinar și mă simt privilegiată că voi urca pe scenă alături de atâția artiști talentați. Sunt recunoscătoare pentru tot parcursul meu și pentru fiecare ocazie de a evolua. Abia aștept concertul din 31 iulie.”

A mers până în Tel Aviv pentru un zâmbet nou

În ultima perioadă, Claudia Pavel a făcut și o schimbare importantă de imagine. După ani întregi în care a analizat diferite variante și a cerut recomandări, artista a decis să își înlocuiască fațetele dentare la o clinică din Tel Aviv.

Spune că a fost una dintre cele mai inspirate decizii pe care le-a luat.

„Am petrecut ani întregi căutând cea mai bună variantă, documentându-mă și cerând recomandări. În cele din urmă am ales o clinică din Tel Aviv pentru a-mi schimba fațetele dentare. Acum, privind în urmă, pot spune sincer că a fost una dintre cele mai bune decizii din viața mea.”

Muzică, reclame și concursuri pentru fani

Pe lângă concerte, Claudia Pavel este foarte activă și în mediul online. Colaborează cu mai multe branduri și organizează frecvent campanii dedicate urmăritorilor săi.

Recent, artista a lansat un giveaway prin care unul dintre fani poate câștiga o canapea în valoare de 3.000 de lei, într-o campanie adresată celor pasionați de confort și design interior.

Tot în această perioadă, vedeta a promovat și o experiență dedicată calității somnului, după ce și-a realizat un profil personalizat.

„Am descoperit că fac parte din categoria celor care amână mereu alarma dimineața. Se pare că acest obicei spune multe despre calitatea somnului, nu doar despre câte ore dorm. Mi-a plăcut foarte mult experiența, pentru că am primit recomandări personalizate și am înțeles cât de importantă este recuperarea reală în timpul somnului.”

De ce a plecat din România

În urmă cu aproximativ patru ani, Claudia Pavel a decis să lase România în urmă și să se stabilească la Miami împreună cu fiul ei, Noah. Artista a explicat că mutarea nu a fost făcută pentru propria carieră, ci pentru ca băiatul să poată crește aproape de tatăl său, Jeremy Lewis.

„Motivul principal pentru care m-am mutat nu a fost unul egocentrist. M-am mutat pentru fiul meu, pentru că și-a dorit foarte mult să fie lângă tatăl lui. Așa mi s-a părut corect: fiul meu a comandat, iar eu am executat.”

Între timp, și tatăl lui Noah s-a stabilit în Miami, iar Claudia spune că lucrurile s-au așezat exact așa cum și-a dorit pentru fiul ei.

Astăzi, între viața din Miami și evenimentele de pe Coasta de Azur, Claudia Pavel și-a reinventat cariera. De la artist pop la DJ apreciat în cluburile exclusiviste din Cannes și Monaco, vedeta își împarte timpul între muzică, proiecte comerciale și viața de familie, găsindu-și un ritm care pare să îi priască mai mult ca oricând.

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