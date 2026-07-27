Ce mai face Cristian Grețcu, celebra „sosie” a lui Ion Iliescu din Divertis. A cucerit scena din nou, a ajuns în Parlamentul European și are o carieră surprinzătoare ca somelier

Cristian Grețcu, unul dintre cei mai îndrăgiți membri ai grupului Divertis și actorul care a rămas în memoria publicului pentru parodia savuroasă a fostului președinte Ion Iliescu, este mai activ ca niciodată. După revenirea spectaculoasă a trupei Divertis, cu Sala Palatului plină și un turneu european care a inclus reprezentații la Bruxelles și o vizită în Parlamentul European, umoristul îmbină scena cu o nouă pasiune devenită profesie: cultura vinului.

Divertis s-a reunit și a pornit într-un turneu european

După ani de pauză, Divertis s-a reunit anul trecut pentru un spectacol-eveniment la Sala Palatului, primit cu entuziasm de public. Succesul a fost urmat de un turneu în Europa, iar membrii grupului au susținut două spectacole la Bruxelles.

Cu această ocazie, Cristian Grețcu și colegii săi au ajuns și în Parlamentul European, unde au făcut o vizită înaintea reprezentațiilor dedicate românilor din diaspora.

Activitatea grupului continuă și în 2026. Recent, Divertis a urcat pe scena din Oradea, iar timpul petrecut înaintea spectacolului s-a transformat într-un nou proiect umoristic.

Sketch filmat la Oradea, inspirat de caniculă

Profitând de căldura sufocantă din luna iunie, membrii Divertis au filmat un nou sketch pentru YouTube, inspirat de temperaturile extreme.

„Cu ocazia spectacolului pe care l-am susținut la Oradea, în luna iunie 2026, din cauza plictiselii de dinainte de spectacol și a căldurii greu suportabile, am filmat un sketch pe subiectul caniculei”, au transmis membrii grupului.

În clip apar Toni Grecu, Doru Antonesi, Cristian Grețcu, Silviu Petcu, Valentin Gora și Cătălin Mireuță.

Din actor de comedie, somelier profesionist

Deși milioane de români îl asociază cu rolurile interpretate în Divertis și Distractis, Cristian Grețcu și-a reinventat cariera în ultimul deceniu.

Pasiunea pentru vin l-a determinat să urmeze cursurile unei școli de somelieri și să obțină diploma de somelier profesionist. El mărturisea că schimbarea a venit în momentul în care și-a dat seama că nu mai poate trăi exclusiv din spectacolele de divertisment.

Astăzi promovează cultura vinului și organizează degustări private care pot fi rezervate online. În cadrul acestor experiențe, Cristian Grețcu merge la domiciliul clienților, unde prezintă și degustă cinci vinuri atent selecționate, însoțite de gustări, explicând particularitățile fiecărei etichete.

În paralel, încă din 2019, alături de colegul său Silviu Petcu, a realizat emisiunea online „Bucate și vin… Din plin”, dedicată gastronomiei și vinurilor românești.

Se implică și în proiectele profesionale ale soției sale

Cristian Grețcu este o prezență constantă și la conferințele organizate de soția sa, profesorul universitar și arhitectul Cerasella Crăciun.

La cea mai recentă ediție a evenimentului GUSTOPEDIA, cu tema „Viața secretă a semnelor – Cum să descifrăm semnele cosmologice și estetice, între trecut, prezent și viitor?”, umoristul a fost invitat special și a adus nota de umor care l-a consacrat.

Evenimentul i-a mai avut ca invitați pe basul Marius Boloș, solist al Operei Naționale București, și pe pianistul Alexandru Petrovici, fiind completat de degustări de vinuri și preparate culinare.

Implicat și în afaceri de arhitectură

Viața lui Cristian Grețcu nu se rezumă doar la spectacole și vinuri. De mai mulți ani, acesta este implicat și în compania de arhitectură pe care o conduce împreună cu soția sa, Cerasella Crăciun, profesor universitar și specialist în urbanism la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București.

Firma celor doi a semnat proiecte importante de amenajare urbană, printre care și modernizarea lacului Belona din Eforie, o investiție de peste 10 milioane de lei.

Actorul care a rămas pentru totdeauna „Ion Iliescu” din Divertis

De peste trei decenii, Cristian Grețcu este unul dintre simbolurile umorului românesc. Publicul îl asociază și astăzi cu interpretarea memorabilă a lui Ion Iliescu, personaj devenit emblematic în spectacolele Divertis.

Născut la Piatra Neamț, actorul a absolvit Colegiul Național „Petru Rareș”, iar apoi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Deși și-a construit cariera în comedie, ultimii ani au demonstrat că știe să se reinventeze, îmbinând scena cu antreprenoriatul, proiectele de arhitectură și pasiunea pentru vin, fără să renunțe la umorul care l-a făcut celebru.

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