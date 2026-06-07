Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”

Claudia Pavel s-a mutat în urmă cu câțiva ani la Miami, unde și-a construit o nouă viață alături de fiul său, Noah Mihail, și de sora ei. Artista a luat această decizie pentru ca băiatul să fie mai aproape de tatăl lui, Jeremy Lewis, iar astăzi spune că lucrurile s-au așezat exact așa cum și-a dorit. Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv, Claudia a vorbit despre viața peste Ocean, relația foarte bună pe care o are cu fostul partener și echilibrul pe care l-a găsit departe de România.
Tatăl lui Noah este un fost baschetbalist american cu care Claudia Pavel a avut o relație în perioada în care a locuit în Statele Unite. Cei doi s-au despărțit la nașterea celui mic, însă în ultimii ani au reușit să își refacă relația de prietenie și să colaboreze foarte bine de dragul fiului lor.
CANCAN.RO: Care este motivul real din spatele mutării tale în Miami?