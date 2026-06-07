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Adevăratul motiv pentru care Claudia Pavel a părăsit România: „Aceasta este cauza reală”

De: roxana tudorescu 07/06/2026 | 18:26
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Claudia Pavel s-a mutat în urmă cu câțiva ani la Miami, unde și-a construit o nouă viață alături de fiul său, Noah Mihail, și de sora ei. Artista a luat această decizie pentru ca băiatul să fie mai aproape de tatăl lui, Jeremy Lewis, iar astăzi spune că lucrurile s-au așezat exact așa cum și-a dorit. Într-un interviu acordat în cadrul emisiunii CANCAN Exclusiv, Claudia a vorbit despre viața peste Ocean, relația foarte bună pe care o are cu fostul partener și echilibrul pe care l-a găsit departe de România.

Tatăl lui Noah este un fost baschetbalist american cu care Claudia Pavel a avut o relație în perioada în care a locuit în Statele Unite.  Cei doi s-au despărțit la nașterea celui mic, însă în ultimii ani au reușit să își refacă relația de prietenie și să colaboreze foarte bine de dragul fiului lor.

„Asta este familia. Uneori poate nu ne placem, dar cu siguranță ne iubim.”

CANCAN.RO: Care este motivul real din spatele mutării tale în Miami?

Claudia Pavel: Motivul principal pentru care m-am mutat nu a fost unul egocentrist. M-am mutat pentru fiul meu, pentru că și-a dorit foarte mult să fie lângă tatăl lui. Așa mi s-a părut corect: fiul meu a comandat, iar eu am executat. Așa că, fără să stăm pe gânduri, ne-am urcat în avion, ne-am luat o casă, ne-am așezat, iar copilul meu merge la școală și îl are și pe tatăl lui aproape. Cumva, Dumnezeu a făcut în așa fel încât să mă bucur și de succes la Miami și să pot face lucruri minunate. Din momentul în care am reușit să plecăm la Miami, s-a mutat și tatăl lui acolo, ca să fie lângă el. Parcă s-au aliniat planetele pentru copilul meu într-un mod miraculos. Eu cred în miracole.

Claudia Pavel a rămas în relații bune cu tatăl fiului ei. sursă – social media

CANCAN.RO: Ai o relație foarte bună cu tatăl lui? Sunteți în regulă, vorbiți? El nu îi mai simte lipsa?

Claudia Pavel: Da. Nu îi mai simte lipsa, pentru că m-am dus acolo pentru el. Timpul, cumva, le rezolvă pe toate și, odată cu vârsta, sper că devenim mai înțelepți și înțelegem ce înseamnă iubirea necondiționată. Spre acest tip de iubire tindem. Asta este familia. Uneori poate nu ne plăcem, dar cu siguranță ne iubim.

CANCAN.RO: Ai trecut prin multe schimbări în viață. Crezi că astăzi ești cea mai liniștită variantă a ta?

Claudia Pavel: Cu siguranță da, pentru că nu fac nimic demonstrativ. Fac totul din pasiune și nu caut validarea nimănui. Da, cred că sunt mai liniștită ca niciodată, dar mereu este loc de mai bine. Toate schimbările majore din viață vin cu puțină frică. Toți suntem oameni și cred că fiecare dintre noi se luptă cu această frică. Am avut senzația că oamenii cred despre mine că totul mi-a venit ușor. Dar orice succes care pare venit peste noapte a fost construit prin muncă, dedicare și seriozitate. Sunt un om muncitor.

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