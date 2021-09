Claudia Pavel sau „Cream”, așa cum mulți o știu de când era în trupa Candy, făcea furori cu piesele sale în anii 2000. Acum, artista a devenit profesor, dar are și o altă „ocupație” pe care o adoră: este mamă cu normă întreagă! În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Cream a vorbit despre băiețelul ei, Noah, cu care are deja planuri mari.

Claudia Pavel a plecat în SUA, acolo unde l-a cunoscut pe tatăl lui Noah, băiețelul ei în vârstă de aproape nouă ani. S-a întors în țară pe când micuțul avea doi ani și iată că este pregătită să se mute din nou pe tărâm american. Chiar dacă băiețelul ei nu a terminat nici școala primară, Claudia Pavel este hotărâtă să îl înscrie la o universitate de top, dar nu oriunde, ci în țara tuturor posibilităților.

Claudia Pavel vrea tot ce e mai bun pentru fiul ei: „Să meargă la Harvard”

„El apare la televizor de când avea doi ani, face parte din viața lui, e ceva firesc. Nu știu dacă se va opri vreodată sau dacă se va transforma într-o carieră. Oricum studiază, face pian, dans, teatru. Va putea să facă o carieră din asta, dacă își va dori. Dacă nu, eu vreau să meargă la Harvard. Orice ar face, merge la Harvard. Face 9 ani, nu sunt calculată. Harvard, Princeton, Yale, vreau să meargă la o facultate de prestigiu.

Mă duc și eu cu el (râde). Pentru copilul meu mă mut și pe Lună! Poate pe aici, mai aproape, un Oxford. Vedem, cu Dumnezeu înainte”, a declarat artista, despre fiul ei, Noah.

Cântăreața recunoaște că, în perioada pandemiei, a reușit să realizeze lucruri la care până nu demult doar visa. Predă muzică pentru copii, a plecat în mai multe vacanțe ca niciodată și, cel mai important, a reușit să petreacă mai mult timp cu fiul ei.

„Cream” se visa profesor, iar idealul ei s-a materializat în plină pandemie

„În orice criză există o oportunitate. Pentru mine e ideal să nu plec de lângă copilul meu. Am fost în Egipt, în Republica Dominicană, în Turcia, am avut patru vacanțe anul ăsta. Până acum nu aveam timp de atâtea plecări. Eu am fost mai bine ca înainte, pentru că am petrecut mai mult timp lângă Noah și mi-am dezvoltat latura de profesor. Îmi doream de multă vreme, dar nu aveam timp să mă ocup și de asta”, a mai spus Claudia Pavel, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cântăreața a precizat că în curând pleacă într-o nouă destinație exotică, după ce a bifat un proiect susținut de Ministerul Culturii. „Cream” este surprinsă de faptul că Noah a crescut. Acum, că vine ziua lui de naștere, micuțul a renunțat în mare parte la jucării și a ajuns să își dorească să primească în dar obiecte precum dronă, laptop sau telefoane de ultimă generație.

„A mers totul bine, am avut concerte vara asta, ceea ce a fost extraordinar. Am avut un proiect susținut de Ministerul Culturii și Primăria Mangalia, fac niște workshop-uri pentru copilași. În octombrie mă mut la munte, la Brașov, cu aceleași workshop-uri. Miercuri plec în Dubai, de ziua surorii mele. Vine ziua lui Noah și mă apuc să organizez. Își dorește laptop, telefon, încă vrea și plușuri, dar doar cu personajele preferate. Vrea dronă, e pasionat de tehnologie.

Face pian și echitație și deja cântă în proiectele mele”, a mai dezvăluit Claudia Pavel, în încheiere.

