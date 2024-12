Iubitul Cristinei Cioran, la un pas de închisoare, după ce a lăsat-o gravidă în timpul ordinului de protecție!

Cristina Cioran a șocat lumea mondenă cu o veste surprinzătoare: actrița a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară, chiar cu bărbatul împotriva căruia a cerut ordin de protecție. Deși vestea sarcinii a fost primită cu bucurie, relația dintre cei doi nu este deloc simplă, iar Alex Dobrescu riscă să ajungă după gratii din cauza încălcării ordinului de protecție!

Un anunț surprinzător în showbizul românesc vine din partea Cristinei Cioran, care a dezvăluit că este însărcinată pentru a doua oară. La 47 de ani, vedeta a făcut publică vestea în direct, în cadrul emisiunii Vorbește lumea, menționând că tatăl copilului este fostul său partener, Alex Dobrescu. Deși relația lor a fost marcată de certuri și chiar de un ordin de protecție, Cristina a afirmat că vestea sarcinii a fost o „surpriză” pe care a primit-o cu mare bucurie.

”Am considerat că nu am niciun drept să stric această perioadă așa de frumoasă cu astfel de știri… Voi naște la 48. Bunică cu bebeluș! Ce vină are acest copil că are doi părinți idioți? A fost o sarcină grea. Ema va avea un frățior, pe care îl va chema Ioan”, a declarat actrița.

Deși vestea sarcinii ar putea părea o reîmpăcare între cei doi, realitatea este mult mai complexă. Alex Dobrescu, tatăl copilului, riscă să ajungă în spatele gratiilor din cauza încălcării măsurilor de protecție impuse prin ordinul de restricție. Potrivit deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 2, Dobrescu a fost trimis deja în judecată pentru trei infracțiuni de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Alex Dorescu riscă să ajungă la închisoare

Înainte de a fi trimis în judecată, Alex Dobrescu a cerut revocarea ordinului de protecție, cu citarea a două secții de Poliție din București, însă cererea i-a fost respinsă. În ciuda faptului că situația lui este delicată și riscă, potrivit legii, o pedeapsă de până la 3 ani de închisoare pentru faptele lui, Dobrescu nu a dorit să facă declarații pe acest subiect.

Cristina Cioran a confirmat pentru CANCAN că fostul său partener are probleme cu legea, fără a intra în detalii: ”Da, așa este!”. De asemenea, actrița a vorbit în trecut despre agresiunile la care ar fi fost supusă de către Dobrescu, afirmând că acesta i-ar fi provocat răni care au necesitat spitalizare. Mai mult, Cioran a susținut că lipsesc mai multe probe esențiale din dosarul depus împotriva lui.

De-a lungul conflictului lor, Cristina Cioran a mai declarat că Alex Dobrescu ar avea un trecut ”murdar”. Potrivit spuselor sale, fostul partener ar fi fost implicat într-un caz de trafic internațional de droguri și ar exista suspiciuni că ar fi un informator într-un alt dosar gestionat de DIICOT.

