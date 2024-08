Alex Dobrescu s-a dezbrăcat la pielea goală, după ce le-a prezentat terenul de la Corbeanca unor clienți! Explicația lui este FABULOASĂ: ”I-am cerut unui apicultor să mă filmeze pentru că…”

Alex Dobrescu șochează din nou. Tatăl fiicei Cristinei Cioran s-a postat nud, iar motivul este unul incredibil. Acesta a mărturisit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO că i-a cerut unui apicultor să-l filmeze, după ce s-a întâlnit cu niște clienți, pentru a le da terenul din Corbeanca moștenit de la mama sa…

După recentele apariții excentrice pe care le-a avut, îmbrăcat în fustă și rujat, Alex Dobrescu șochează din nou. Acesta s-a postat nud pe paginile de socializare, după ce s-a întâlnit cu niște clienți cărora le-a prezentat terenul pe care-l deține la Corbeanca, lăsat moștenire de mama sa, pe care intenționează să-l înstrăineze.

„Mi-am făcut un video care să reliefeze că o iau de la zero. Evident, cu banii pe care-i voi primi pentru terenul din Corbeanca, pe care-i voi împărți cu copiii mei. Am vrut să arăt că lumea mea începe cu mine, așa cum lumea a început cu Adam gol”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cui i-a cerut să-l filmeze gol pușcă

Dobrescu a adăugat că i-a cerut unui apicultor să-l filmeze, după ce s-a întâlnit cu respectivii clienți.

„După ce am prezentat terenul și situația lui juridică și fiscală unor clienți, am cerut să mă filmeze unui om ce avea un bussiness cu albine, pe câmp. Important e că sunt bani mulți la mijloc. Și sper să ajung odată înapoi acasă să pot să am grija de familia mea. Și de fiul meu din căsătoria precedentă. Și, și mai important este că nu sunt pe drumuri și că am ceva valoros. Pot spune că sunt bine pe toate părțile”, a completat acesta.

Nu și-a mai văzut copiii de luni bune

Alex Dobrescu are doi copii, un băiat, din căsătoria cu Cristina Dobrescu și o fată din relația cu Cristina Cioran. El nu i-a mai văzut însă de luni bune, după ce mamele acestora au cerut și au obținut ordin de protecție împotriva lui. Tatăl fiicei artistei a cerut revocarea ordinului, instanța i-a respins solicitarea. Iar în prezent așteaptă motivarea, pentru a putea face apel.

„Știu că mă vrea și familia înapoi. Totul este să înțeleagă judecătorii că nu reprezint niciun pericol pentru nimeni”, ne-a mai spus acesta pe marginea acestui subiect.

După mai bine de trei luni în care nu au avut voie să mai ia legătura unul cu altul nici măcar online, Cristina Cioran și Alex Dobrescu s-au întâlnit la tribunal cu ocazia revocării ordinului. Cei doi nu și-au vorbit, Dobrescu mărturisindu-ne însă că s-a bucurat enorm să o revadă pe mama fiicei sale.