Motivul pentru care Yamato i-a refuzat pe Dani Mocanu și pe Alex Velea, la RXF, deși bătuseră palma. ”Sunt singur împotriva tuturor!”

Yamato Zaharia a câştigat aseară împotriva lui Neveu, într-o luptă care se dorea a fi una stradală, fără nicio regulă. CANCAN.RO a stat de v orbă cu el şi a aflat de ce a ales să intre în cuşcă singur de data aceasta, asta după ce la ultima gală a intrat alături de Dani Mocanu, dar şi cu cine stabilise să intre iniţial, până să anuleze totul pe ultima sută de metri. Este vorba tot despre doi artişti!

Yamato şi Neveu s-au luptat aseară în gală RXF. Teoretic, fără reguli şi la pumnul gol. Chiar şi aşa, arbitrul Meko a oprit meciul când Neveu l-a muşcat pe Yamato din ureche. Ba chiar l-a şi desemnat pe sportiv marele câştigător al serii. Deşi Meko susţine că a avut doar intenţii bune, Yamato, pentru că încă voia să lupte, s-a enervat la culme şi l-a provocat pe Meko în următoarea gală. Lucrurile au luat o întorsătură total neaşteptată, Neveu a ieşit furios din cuşca MMA, iar lumea a început să huiduie şi să părăsească sala.

Înainte cu câteva minute de a câştiga împotriva lui Neveu însă, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Yamato. Dacă la ultima gală acesta a intrat alături de Dani Mocanu, acum, sportivul a decis să intre singur, chiar dacă deja avea un moment pregătit. S-a răzgândit subit însă.

„O să îmi cer scuze faţă de oameni, pentru că nu o să le dau show-ul cu care i-am obişnuit. O să intru singur şi nu o să am pe nimeni în colţ! O să fiu doar eu cu mine. Iniţial, eu stabilisem să intru cu Alex Velea şi Dani Mocanu.

M-am răzgândit, pentru că, atunci când am mers la persoanele apropiate mie, au început să nu prea aibă încredere în mine. Ba că nu se ştie, ba că mai bine pun şi mănuşi. Când am văzut că se îndoiesc de mine, am zis că mai bine intru singur. De aceea şi colţul meu va fi gol.

Nu vreau să zic cine s-a îndoit de mine, dar sunt persoanele apropiate, pe care le număr pe degete. Prietenii mei sunt 4-5. Sunt singur împotriva tuturor. Venim şi plecăm singuri de pe lumea aceasta. Nici măcar umbra nu este cu noi mereu. Când e întuneric, dispare şi ea”, a spus Yamato.

Ba mai mult! Yamato nu doar că părea dezamăgit de oamenii care s-au îndoit de el, însă nici măcar familiei nu i-a răspuns în ziua luptei.

„Am venit singur, singur azi. Fraţii mei cred că sunt în sală. N-am vorbit cu ei! În ziua meciului nu am răspuns nimănui”, a adăugat sportivul înainte de a-l învinge pe Neveu.