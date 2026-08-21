Antena 1 a făcut anunțul oficial despre emisiunea lui Cătălin Măruță. Când începe ”Furnicuțele” fără Denise Rifai? Primele imagini

Schimbare importantă în televiziunea din România! Cătălin Măruță se pregătește să debuteze la Antena 1, după plecarea de la Pro TV, iar postul de televiziune a anunțat oficial data la care telespectatorii îl vor putea vedea în noua formulă. Emisiunea „Furnicuțele” revine pe micile ecrane din luna septembrie, cu Măruță în rolul de prezentator.

Formatul a fost prezentat în sezonul anterior de Denise Rifai, iar schimbarea prezentatorului aduce automat și o nouă dinamică în platou. Măruță va avea misiunea de a continua proiectul și de a-i imprima propriul stil, după ce emisiunea a fost asociată până acum cu imaginea fostei prezentatoare.

Când începe ”Furnicuțele” fără Denise Rifai?

Antena 1 a început deja promovarea noului sezon, iar primele imagini din platoul emisiunii au apărut în spațiul public. Producția va putea fi urmărită începând cu 7 septembrie, de la ora 17:00, într-o formulă prezentată de postul de televiziune drept una mai fresh și adaptată unei noi etape.

Pentru Cătălin Măruță, mutarea reprezintă una dintre cele mai importante schimbări din cariera sa de televiziune. Prezentatorul a încheiat colaborarea cu Pro TV după aproape două decenii, perioadă în care emisiunea pe care a moderat-o a devenit una dintre producțiile cunoscute ale postului.

Înainte de anunțul oficial, schimbarea a fost alimentată și de aparițiile lui Măruță în materialele de promovare ale Antenei 1. Interacțiunea cu personajele Scamă și Blană a oferit publicului primele indicii despre atmosfera pregătită pentru noul sezon.

Cele două personaje au apărut alături de prezentator și i-au explicat acestuia, într-o manieră specifică show-ului, cum funcționează lucrurile în platoul „Furnicuțele”. Imaginile au atras rapid atenția și au devenit parte din campania de promovare a noului sezon.

Pentru telespectatori, apariția lui Măruță la Antena 1 marchează începutul unei etape complet diferite. După ani în care numele său a fost strâns legat de Pro TV, prezentatorul schimbă postul și intră într-o nouă echipă, într-un proiect care vine cu propriile reguli și cu așteptări ridicate din partea publicului.

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