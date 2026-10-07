Cleopatra Stratan a împlinit 24 de ani. Ce a făcut artista de aniversarea sa

Cleopatra Stratan are motive de sărbătoare. Artista a împlinit 24 de ani și a celebrat într-un mod simplu, elegant, fix ce o definește pe fiica lui Pavel Stratan. Aceasta a publicat un videoclip impresionant, iar alături a scris și un mesaj emoționant plin de recunoștință.

Cleopatra Stratan se bucură de un succes incredibil. Pe plan profesional este din ce în ce mai activă, iar pe plan sentimental trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Edward Sanda. Tânăra a împlinit 24 de ani și a împărtășit cu fanii ei un moment special: ea și-a pus o dorință și a suflat în lumânări în fața camerei de filmat. În plus, a avut câteva clipe pentru ea, în care a scris câteva cuvinte în carnețelul ei aniversar, respectând astfel o tradiție de la care nu se abate. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Cleopatra Stratan a împlinit 24 de ani

Artista a celebrat evenimentul într-un cadru elegant. Într-o ținută spectaculoasă, o rochie tip sacou cu sclipici, Cleopatra Stratan s-a filmat în timp ce ținea în mână o prăjitură decorată cu cifra 24.

Ea și-a pus o dorință, a suflat în lumânări și a zâmbit mai tare ca niciodată. În plus, a scris și un mesaj plin de recunoștință în care le mulțumește tuturor celor care au fost alături de ea, într-o zi atât de specială.

„Sclipicioasă și recunoscătoare pentru tot – așa mă simt la 24 de ani! Mulțumesc tuturor oamenilor care îmi fac viața minunată în fiecare zi și pentru toate urările frumoase! Vă iubesc!”, a transmis Cleopatra Stratan, pe Instagram.

Ce a făcut Cleopatra Stratan de ziua ei

Vedeta a marcat ziua sa de naștere cu un moment special, o tradiție de care ține cont an de an. Cleopatra Stratan a scris 24 de dorințe în caietul aniversar. Și de această dată, sărbătorita a mulțumit tuturor pentru mesajele care au înduioșat-o.

„Azi de ziua mea am vrut să fac ceva special și anume să scriu 24 de dorințe în carnețelul meu aniversar, iar tradiția asta vreau să o păstrez în fiecare an. Vă mulțumesc din suflet pentru toate urările”.

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