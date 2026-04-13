Ce crede Pavel Stratan despre Edward Sanda. Mesajul sincer pentru fiica sa, Cleopatra: „Am avut încredere”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda trăiesc o poveste de dragoste de aproximativ șase ani și își construiesc împreună atât viața personală, cât și parcursul profesional. Cei doi artiști sunt implicați în numeroase proiecte comune și demonstrează că formează o echipă solidă, bazată pe susținere reciprocă și încredere. Cum se înțelege Pavel Stratan cu ginerele său!

Relația lor este privită cu multă bucurie și de familia Cleopatrei, iar tatăl ei, Pavel Stratan, are doar cuvinte de apreciere la adresa ginerelui său. Artistul consideră că Edward Sanda este partenerul potrivit pentru fiica lui, subliniind că acesta o iubește sincer și este o persoană responsabilă, dedicată și muncitoare.

În plus, faptul că cei doi colaborează și pe plan profesional îl face și mai mândru, văzând cât de bine se completează unul pe celălalt.

„Era normal ca la un moment dat să îmi împart viața cu un partener, însă, din fericire, tata a fost foarte încântat pentru că îl cunoștea bine pe Edward și tot ce și-a dorit a fost să ne vadă fericiți împreună”, a declarat Cleopatra Stratan într-un interviu pentru Viva.ro. „Așa este! Am avut încredere în Edi de la început și se adorau unul pe altul, iar pentru un tată contează enorm să își vadă fiica fericită alături de bărbatul potrivit!”, a spus și Pavel Stratan.

Cum se înțelege Pavel Stratan cu Edward Sanda

De-a lungul timpului, legătura dintre Pavel Stratan și Edward Sanda s-a consolidat, ajungând să fie una apropiată, asemănătoare relației dintre un tată și un fiu. Încrederea a existat încă de la început, mai ales pentru că sentimentele dintre cei doi tineri au fost evidente încă din primele momente ale relației lor.

Pentru Pavel Stratan, cel mai important lucru rămâne fericirea fiicei sale, iar faptul că o vede împlinită alături de partenerul ei îi oferă liniște și satisfacție. În același timp, apreciază modul în care cei doi își construiesc viitorul pas cu pas.

„I-am și spus Cleopatrei că un bărbat mai potrivit pentru ea nici nu vedeam! Edward este un bărbat care o iubește enorm pe Cleopatra și este un copil bun și muncitor! Nu m-am îndoit nicio secundă că ea nu ar fi fericită lângă el. Fac lucruri atât de frumoase împreună, sunt o echipă în carierele lor și sunt foarte mândru că mai am un băiat în familie!”, a mărturisit Pavel Stratan.

