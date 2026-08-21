Rafinăria Petrotel ar putea intra în insolvență. Anunțul Lukoil și argumentele invocate

Rafinăria Petrotel, deținută de compania rusă Lukoil, ar putea intra în insolvență. Oficialii au explicat că este singura măsură care ar putea salva rafinăria. De asemenea, conducerea susține că o eventuală insolvență nu înseamnă automat lichidarea firmei.

Rafinăria Petrotel este deținută de Lukoil și asigură 21% din producția națională de carburanți. În plus, este singura dintre cele patru de pe teritoriul României care este închisă în acest moment. Conducerea companiei ruse a explicat că este singura soluție în care va putea să supraviețuiască, mai ales după valul de cereri de executări ale creditorilor, dar și să poată funcționa. De asemenea, dacă li se vor ridica sancțiunile internaționale, fie va fi vândută, fie își va proteja activele rămase.

Rafinăria Petrotel ar putea intra în insolvență

Activitatea rafinăriei s-a oprit în luna octombrie a anului trecut pentru lucrările de revizie tehnică, însă nu a mai fost reluată din cauza sacțiunilor internaționale impuse. Potrivit notei obținute de un reporter Mediafax, compania continuă demersurile pentru repornirea instalațiilor, dar situația este una critică.

Rafinăria Petrotel continuă toate demersurile pentru repornirea instalațiilor și reluarea operațiunilor deși situația este critica, iar fluxul de cashflow este afectat de sancțiuni. Singura măsură care poate salva rafinăria este declanșarea procedurii de insolvență care poate și va proteja societatea și, ca atare, va oferi protecția și răgazul necesar pentru relansarea activității, arată concluzia conducerii Lukoil.

De asemenea, declanșarea insolvenței se referă la protecția legii și posibilitatea relansării activităților. Așadar, insolvența nu înseamnă neapărat lichidarea companiei. Un alt aspect important menționat în document este păstrarea angajaților.

Continuitatea Petrotel trebuie, prin urmare, analizată și din perspectiva securității energetice, a rezilienței lanțurilor de aprovizionare și a capacității României de a răspunde unor eventuale perturbări regionale. Mesajul central trebuie să fie orientat către succesul regional al României și către securitatea energetică a țării. România nu trebuie să piardă capacitate industrială strategică într-un moment în care Europa încearcă să o reconstruiască. Vom face tot ceea ce ține de noi pentru a reporni rafinăria cât mai repede cu putință și pentru a asigura predictibilitate pe piața românească de carburanți, mai arată documentul.

În plus, compania a precizat că este un pas esențial, însă au nevoie de sprijinul partenerilor și oficialilor statului pentru reluarea activității.

Obiectivul este conservarea valorii industriale a activului și păstrarea tuturor angajaților și a partenerilor. O rafinărie funcțională înseamnă pentru România o piață a carburanților mai predictibilă și mai echilibrată, locuri de muncă păstrate, taxe plătite la timp și parteneriate stabile cu furnizorii. Înseamnă, în general, sprijin pentru succesul economic al țării. Declanșarea insolventei este un pas necesar și va proteja societatea, activele sale, angajații săi și partenerii deopotrivă. Avem nevoie de sprijinul tuturor partenerilor noștri și al instituțiilor statului pentru a reporni activitatea economică și de rafinare, a încheiat conducerea.

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