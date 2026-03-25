Cât costă un litru de motorină în România azi, 25 martie 2026. Prețurile au explodat!

Prețurile carburanților continuă să urce, iar în București motorina standard a depășit deja pragul de 10 lei pe litru în unele stații. Diferențele dintre benzinării rămân vizibile, însă tendința generală este clară: alimentarea devine din ce în ce mai costisitoare, atât în Capitală, cât și în marile orașe din țară.

Prețurile carburanților în București

În Capitală, benzina standard se menține în jurul valorii de 9,1–9,3 lei/litru, cu variații în funcție de rețea și locație.

La stațiile Socar și Petrom, benzina poate fi găsită chiar și la 9,13 lei/litru, în timp ce la OMV prețul este fix, de 9,26 lei/litru. Rompetrol urcă până la 9,26 lei/litru în unele zone, iar MOL și Lukoil se situează între aceste valori.

Motorina este însă cea care atrage atenția. În timp ce unele stații Petrom sau MOL reușesc să mențină prețul sub 10 lei, la Lukoil acesta a depășit pragul psihologic, ajungând la 10,21–10,22 lei/litru. Și în rețeaua Rompetrol există deja mai multe puncte unde motorina sare de 10 lei/litru.

GPL-ul rămâne cea mai accesibilă variantă, cu prețuri între 3,97 și 4,09 lei/litru.

Cât costă un plin în București

Pentru un rezervor mediu de 50 de litri, costurile sunt deja semnificative.

Un plin de benzină ajunge la aproximativ 455–465 de lei, în timp ce pentru motorină suma poate depăși ușor 500 de lei, în special în stațiile unde prețul trece de 10 lei/litru.

Diferențele între benzinării pot însemna chiar și 20–30 de lei la un singur plin, ceea ce face ca alegerea stației să conteze tot mai mult pentru șoferi.

Prețurile din marile orașe

Situația din București se regăsește, în linii mari, și în restul țării, cu variații minore.

La Constanța, benzina pornește de la 9,13 lei/litru și ajunge până la 9,26 lei, în timp ce motorina variază între 9,81 și 10,19 lei/litru.

În Cluj, benzina se menține în jurul valorii de 9,13–9,20 lei/litru, iar motorina ajunge până la 10,22 lei/litru în unele stații.

La Timișoara, benzina poate fi găsită chiar de la 9,1 lei/litru, însă motorina urcă, la fel ca în alte orașe, până la 10,22 lei/litru.

În toate aceste orașe, diferențele între rețele sunt similare cu cele din Capitală, iar pragul de 10 lei la motorină începe să devină tot mai frecvent.

Tendințe: spre o nouă normalitate a prețurilor mari

Datele arată o tendință clară de creștere, în special la motorină. Chiar dacă unele companii încearcă să mențină prețurile sub 10 lei, acest prag a fost deja depășit în mai multe zone și rețele.

Diferențele între stații rămân, dar nu mai sunt suficiente pentru a schimba imaginea de ansamblu: carburantul se apropie de un nou nivel de referință, mai ridicat decât în anii anteriori.

În acest context, șoferii sunt tot mai atenți la prețuri, aplicații de monitorizare și locația benzinăriilor, în încercarea de a reduce costurile lunare.

Depășirea pragului de 10 lei pe litru la motorină în București nu mai este o excepție, ci începutul unei tendințe. Chiar dacă benzina rămâne sub acest nivel, costul unui plin devine tot mai apăsător pentru șoferi.

Pe fondul acestor evoluții, piața carburanților din România pare să intre într-o nouă etapă, în care prețurile ridicate nu mai sunt o surpriză, ci o realitate constantă.

CITEȘTE ȘI: Decizie rară luată de Guvern din cauza carburanților. Ce se întâmplă cu prețurile la pompă

De ce nu vor mai afișa benzinăriile prețurile în curând. Decizia luată de mulți furnizori de carburanți