În cât timp a reușit bărbatul din imagine să facă banii necesari pentru palatul din imagine? Răspunsul e surprinzător

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Palatul din imagini nu a fost construit după ani întregi de muncă, cel puțin potrivit declarațiilor bărbatului care vorbește despre impresionanta locuință. Acesta susține că a avut nevoie de doar câteva luni pentru a face banii necesari și spune că poate ajunge la câștiguri de jumătate de milion într-un interval de cinci luni.

Casa despre care vorbește este departe de a putea fi considerată modestă. Construcția are dimensiuni impresionante, însă bărbatul pare să aibă o perspectivă cu totul diferită asupra locuinței sale. Pentru el, ceea ce pentru mulți ar putea părea un adevărat palat este, pur și simplu, o casă „mică”.

Bărbatul a fost întrebat cât timp a muncit pentru a putea ajunge să își construiască o asemenea locuință.

„Șase luni de zile. E o casă mică”, a spus acesta.

„Tu la casa asta îi spui mică?”, a fost întrebat.

„Da, nu e casă, e coteț”, a răspuns bărbatul.

Bărbatul susține că poate face jumătate de milion în cinci luni

Discuția a ajuns, în cele din urmă, la banii pe care acesta susține că îi poate câștiga într-un timp foarte scurt. Potrivit lui, o casă poate fi ridicată într-un interval de aproximativ cinci luni, iar veniturile obținute în aceeași perioadă ar fi suficiente pentru o astfel de investiție. Vorbim, desigur, strict despre veniturile bărbatului din imagine, care se recomandă capabil de a strânge o sumă suficient de mare în doar cinci luni de zile pentru a-și putea permite o astfel de locuință impunătoare.

„În cinci luni de zile se face o casă. Eu fac în cinci luni de zile jumătate de milion”, a afirmat acesta.

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