Barbie marchează 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. Cum arată păpușa inspirată de cea mai celebră scenă a actriței

Barbie marchează 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. Cum arată păpușa inspirată de cea mai celebră scenă a actriței
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Barbie o omagiază pe Marilyn Monroe la 100 de ani de la nașterea legendarei actrițe, printr-o păpușă inspirată de una dintre cele mai cunoscute apariții ale sale pe marele ecran.

Noua Barbie recreează look-ul purtat de Monroe în celebra scenă „Diamonds Are a Girl’s Best Friend”, din filmul Gentlemen Prefer Blondes, lansat în 1953, potrivit PEOPLE.

Marilyn Monroe s-a născut pe 1 iunie 1926, iar anul 2026 marchează centenarul nașterii sale. Cu această ocazie, Mattel a lansat noua păpușă Barbie Signature, realizată în colaborare cu The Estate of Marilyn Monroe LLC.

Cum arată noua Barbie inspirată de Marilyn Monroe

Păpușa recreează celebra ținută roz a actriței. Barbie poartă o rochie din satin roz intens, cu o fundă supradimensionată, mănuși lungi și bijuterii inspirate de diamante.

Ținuta reproduce unul dintre cele mai recognoscibile look-uri din cariera lui Monroe. Scena din Gentlemen Prefer Blondes a devenit atât de cunoscută încât imaginea actriței în rochia roz a fost reinterpretată de numeroase vedete de-a lungul anilor.

Noua păpușă nu este însă doar o reproducere a ținutei. Potrivit PEOPLE, Mattel a prezentat proiectul drept un omagiu adus atât stilului inconfundabil al lui Monroe, cât și moștenirii sale ca artistă și femeie de afaceri.

 

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Cât costă păpușa Marilyn Monroe

Noua Barbie Signature Marilyn Monroe a fost pusă în vânzare pe 18 august 2026, iar prețul anunțat este de 81 de dolari. Lansarea face parte din seria de produse prin care Mattel marchează centenarul nașterii actriței.

Aceasta nu este prima Barbie inspirată de Marilyn Monroe. Mattel a mai lansat păpuși dedicate actriței, inclusiv modele care au recreat alte apariții celebre ale sale.

Centenarul actriței este marcat în 2026 prin mai multe proiecte dedicate vieții și carierei sale. Printre acestea se numără și o publicație aniversară realizată de The Estate of Marilyn Monroe, care reunește imagini și momente importante din viața vedetei.

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