Mesajul Biancăi Dan după Insula Iubirii – Reuniuni. Fosta parteneră a lui Marian Grozavu a avut parte de schimbări uriașe în viața ei

Bianca Dan și Marian Grozavu au participat la Insula Iubirii pentru a-și testa relația. Acum, cei doi au fost prezenți la ediția specială Insula Iubirii – Reuniuni, care a putut fi urmărită joi, 20 august, pe Antena 1. Aceasta a transmis în mediul online un mesaj impresionant în urma emisiunii.

Bianca și Marian au ales să meargă pe drumuri separate. Ei s-au revăzut la filmările pentru Insula Iubirii – Reuniuni și au fost mai sinceri ca niciodată. Bruneta a mărturisit care a fost motivul pentru care a ales să se despartă de partenerul ei.

Au ieșit la iveală adevăruri, iar după difuzarea episodului, fosta concurentă a avut o primă reacție pe rețelele de socializare. Prin intermediul mesajului, ea a transmis că a avut parte de schimbări importante și a ținut să precizeze ce a determinat-o să facă acele alegeri.

Mesajul Biancăi Dan după Insula Iubirii – Reuniuni

Fosta iubită a lui Marian Grozavu a mărturisit în mediul online, după difuzarea ediției, că și-a impus limite și și-a dat seama că este mai bine să nu mai simtă anumite lucruri. Tocmai din acest motiv, bruneta a fost mult mai detașată și fără emoții. În plus, a menționat că acordă mai multă atenție sufletul ei, însă nu uită să fie empatică din când în când.

Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele dumneavoastră! Unde sunt emoțiile mele și de ce au dispărut, nu știu. Poate că, într-o zi, am închis ușa cu cheia și am ales să nu mai simt atât de mult. Dar știu că rațiunea nu mi-a luat bunătatea. Mi-a păstrat empatia, blândețea și capacitatea de a înțelege oamenii, doar că m-a învățat să nu mă mai pierd pe mine în proces. Vindecarea și schimbarea nu se întâmplă peste noapte. La mine a durat luni. A fost un proces în care, încet, am început să mă privesc altfel și să-mi dau seama cât de mult mă schimbasem. Și, poate cel mai important, am început să-mi văd stingerea din ochi. Iar momentul acela m-a făcut să-mi doresc să schimb totul. Astăzi, nu regret experiența. Îi mulțumesc. Pentru lecții, pentru transformare, pentru omul care am devenit și, mai ales, pentru dorința pe care mi-a trezit-o de a evolua. Poate am devenit mai rece la exterior, mai stăpână pe mine și pe situații, dar știu unde să-mi păstrez inima, a scris Bianca Dan, în mediul online.

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