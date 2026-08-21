Situație alarmantă în Slobozia, după ce autoritățile de mediu au descoperit că în râul Ialomița ajungeau ape uzate insuficient epurate. Problemele de la stația de epurare persistă de luni de zile. Operatorul a rămas fără autorizația de mediu după ce nu a reușit să remedieze neregulile constatate. Între timp, localnicii reclamă probleme și la apa de la robinet. Spun că are un miros puternic și un gust neplăcut.

Starea de alertă a fost instituită la Slobozia după ce problemele reclamate de locuitori au ajuns în atenția autorităților. Garda de Mediu a confirmat neregulile de la stația de epurare. Situația a devenit și mai îngrijorătoare după ce problemele nu au fost remediate în urma primului control.

Localnicii se plâng de mirosul și gustul apei

Oamenii din Slobozia spun că apa de la robinet nu mai poate fi folosită în mod normal. Unii localnici susțin că preferă să cumpere apă îmbuteliată de mai mult timp. O folosesc inclusiv pentru prepararea mâncării.

„Miroase urât și are un gust neplăcut. Nu pot să o utilizez nici măcar pentru mâncare. Cumpărăm apă de foarte multă vreme. (…) Apa, dacă te speli, se usucă pielea de la ea și miroase și arată groaznic. Păi, nu o folosim decât la spălat și atât. Are un gust de cocleală, mai degrabă a metal, așa, și e galbenă.”

Ape uzate insuficient epurate, deversate în râul Ialomița

În urma controalelor efectuate la stația de epurare, comisarii Gărzii de Mediu au făcut o descoperire gravă. În râul Ialomița ajungeau ape uzate care nu fuseseră suficient curățate. Primul control a avut loc în primăvară. Acesta s-a soldat cu sancțiuni pentru operatorul stației. Societatea a primit apoi un termen de conformare de 60 de zile. În acest interval, trebuia să remedieze problemele constatate. Potrivit autorităților, măsurile necesare nu au fost realizate în termenul stabilit.

„Operatorul avea 60 de zile de conformare la aspectele care au fost stabilite ca neconformități. Nu s-au realizat aceste lucruri”, a explicat un reprezentant al autorităților.

Reprezentanții societății care gestionează sistemul de apă și canalizare susțin că situația nu poate fi pusă exclusiv pe seama operatorului stației de epurare. Aceștia atrag atenția asupra vechimii instalației. Stația datează din anul 1977. A intrat într-un proces de retehnologizare în 2010, însă lucrările nu au fost finalizate.

„Este o stație din 1977, este foarte veche, a intrat într-un proces de retehnologizare în anul 2010, care nu s-a finalizat. Nu numai noi suntem cei care poluăm olfactiv în Slobozia. Deci, odată în canalizare am descoperit că sunt deversări.”

Starea de alertă ar putea fi prelungită

Autoritățile locale iau în calcul prelungirea stării de alertă. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă perioada inițială de o lună nu va fi suficientă pentru remedierea problemelor. În acest interval, instituțiile de control vor monitoriza situația și calitatea apei. Agenții economici trebuie, la rândul lor, să respecte condițiile prevăzute în autorizațiile de mediu.

„Avem instituțiile de control care, în continuare, vor trebui să monitorizeze calitatea apei, agenții economici să respecte autorizația de mediu”, a transmis prefectul județului Ialomița.

Șase milioane de euro investite în stația de epurare

Un alt aspect care a atras atenția este valoarea investițiilor făcute în stația de epurare din Slobozia. Potrivit informațiilor, aproximativ șase milioane de euro au fost investite în modernizarea stației. Cu toate acestea, lucrările nu au fost recepționate. Instalația ar fi rămas nefuncțională timp de mai bine de un deceniu. În cadrul unui reportaj realizat în 2023, au fost prezentate și instalațiile care ar fi trebuit să asigure tratarea nămolului. Acestea urmau să permită și valorificarea biogazului rezultat.

Situația de la Slobozia rămâne acum în atenția autorităților. Acestea trebuie să stabilească măsurile necesare pentru remedierea problemelor de la stația de epurare. Totodată, calitatea apei urmează să fie monitorizată în continuare.

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