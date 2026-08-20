Doi alpiniști dispăruți în 1992, găsiți după mai bine de trei decenii. Ce a scos ghețarul la iveală

Descoperire impresionantă în Alpii elvețieni, unde trupurile a doi alpiniști belgieni, dispăruți în urmă cu 34 de ani, au fost găsite după ce gheața ghețarului Trift s-a retras. Cei doi bărbați au dispărut în 1992, iar identitatea lor a fost confirmată acum cu ajutorul analizelor ADN.

Descoperirea a fost făcută de un drumeț care a observat cele două cadavre pe ghețarul aflat în cantonul Valais, în sudul Elveției, într-o zonă montană situată aproape de granița cu Italia. După ce autoritățile au fost alertate, rămășițele au fost recuperate și transportate la Institutul de Medicină Legală al Spitalului Valais din Sion.

În urma verificărilor, specialiștii au comparat profilurile genetice și au stabilit că trupurile aparțineau celor doi alpiniști belgieni dispăruți în zona Weissmies. Aceștia aveau 39 și 41 de ani în momentul în care au fost văzuți pentru ultima dată.

„O comparație directă a profilurilor ADN a stabilit oficial că aceștia sunt doi alpiniști dați dispăruți în regiunea Weissmies în 1992”, se arată în comunicat.

Au dispărut numeroase persoane de-a lungul anilor

Poliția din Valais are în evidență numeroase cazuri de persoane dispărute în regiune, unele dintre ele datând de mai bine de un secol. Zonele montane și cursurile de apă au reprezentat, de-a lungul timpului, locuri în care disparițiile au fost extrem de dificil de investigat, mai ales atunci când condițiile meteo și relieful au îngreunat operațiunile de căutare.

Retragerea accelerată a ghețarilor a dus însă, în ultimii ani, la apariția unor descoperiri similare. Pe măsură ce straturile de gheață se topesc, ies la suprafață obiecte și rămășițe umane care au rămas ascunse zeci de ani.

În 2017, un ghețar din Elveția a scos la iveală trupurile unui cuplu dispărut încă din 1942. În același an au fost identificate și rămășițele unui alpinist britanic care dispăruse în Alpi în 1971.

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