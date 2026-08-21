Orașul care a doborât recorduri de temperatură, aproape pustiu din cauza caniculei. „Experimentăm un alt tip de carantină”

Orașul care a doborât recorduri de temperatură, aproape pustiu din cauza caniculei. „Experimentăm un alt tip de carantină”
Caniculă
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În Floridia, una dintre localitățile din Sicilia lovite frecvent de temperaturi extreme, canicula a devenit o problemă tot mai greu de ignorat. În urmă cu cinci ani, termometrele au indicat aici 48,8°C, o valoare care a marcat un record european. Astăzi, locuitorii se confruntă în continuare cu perioade sufocante. Zilele toride îi determină pe mulți să evite ieșirile și să își adapteze programul pentru a se feri de arșiță.

Episoadele de caniculă, tot mai dese și mai lungi, au schimbat ritmul obișnuit al vieții în localitate. În orele de vârf, zonele publice rămân aproape pustii, iar oamenii preferă să evite ieșirile și întâlnirile în aer liber.

Nici sectorul agricol nu scapă de efectele temperaturilor extreme. Culturile sunt tot mai expuse, într-o regiune în care agricultura reprezintă o importantă sursă de venit pentru comunitate.

În august 2021, termometrele au indicat în localitatea siciliană 48,8°C, o temperatură care a atras atenția întregii Europe și a devenit asociată cu intensificarea fenomenelor de căldură extremă. Recordul a fost consemnat într-o perioadă în care continentul revenea treptat la viața normală după restricțiile impuse în timpul pandemiei de COVID-19.

Localnicii experimentează un alt tip de carantină

Astăzi, temperaturile extreme au ajuns să dicteze programul de zi cu zi al locuitorilor. Perioadele caniculare se întind pe intervale tot mai lungi, iar oamenii preferă să rămână în interior pentru a evita arșița.

În timpul orelor cu temperaturi maxime, străzile și piețele se golesc aproape complet, situație care i-a făcut pe unii localnici să spună că trăiesc o experiență asemănătoare unei noi carantine.

Sursa foto: Pixabay

Floridia, localitate cu aproximativ 20.000 de locuitori situată în apropierea orașului antic Siracuza, resimte din plin efectele temperaturilor ridicate. Unul dintre cele mai clare exemple este Piazza del Popolo, loc care, de-a lungul timpului, a reprezentat un important punct de întâlnire pentru comunitate.

În mod obișnuit animată de cafenele și înconjurată de palmieri și clădiri administrative, piața este acum aproape lipsită de oameni în cea mai mare parte a zilei, în special în perioadele în care căldura atinge cele mai ridicate valori.

Nici după apus temperaturile nu reușesc să ofere prea multă ușurare. Acest lucru afectează inclusiv un obicei vechi al localnicilor. Tradiția numită „pigghiari u frescu” presupune ca familiile să scoată seara scaunele în fața caselor, să se bucure de aerul mai răcoros și să petreacă timp împreună. În perioadele cu temperaturi extreme, însă, această formă de socializare este tot mai greu de păstrat.

„Este îngrozitor pentru că mulți oameni ajung să se închidă în case. Într-un fel, cu toții experimentăm un alt tip de carantină. Chiar și persoanele cu copii mici se găsesc în această situație.

Copiii nu pot merge în parc sau să se joace afară, deoarece, până după-amiaza târziu, temperaturile sunt cu adevărat dușmănoase”, declară consilierul local Serena Spada, potrivit stirileprotv.ro.

Ziua în care mercurul a urcat la 48,8°C

În vara lui 2021, Sicilia a fost martora unei temperaturi ieșite din comun. Pe 11 august, în zona rurală Monasteri, situată la doar câțiva kilometri de Floridia, instrumentele Serviciului de Informații Agrometeorologice din Sicilia au indicat o maximă de 48,8°C.

Trei ani mai târziu, Organizația Meteorologică Mondială a validat oficial valoarea drept cea mai mare temperatură măsurată vreodată în Europa, recordul rămânând până în prezent fără egal.

Schimbările de temperatură și perioadele tot mai lungi de caniculă pun presiune și pe agricultura siciliană. Efectele pot fi observate inclusiv în apicultură.

În zona Floridia, anul 2021 a fost unul deosebit de dificil pentru crescătorii de albine, care au pierdut peste 3.000 de stupi. În același timp, cantitatea de miere obținută s-a redus cu aproximativ 80%, în contextul condițiilor meteorologice extreme.

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