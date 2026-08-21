BANCUL ZILEI | Un indian apache stătea lângă un agent de vânzări

BANCUL ZILEI | Un indian apache stătea lângă un agent de vânzări
BANCUL ZILEI | Un indian apache stătea lângă un agent de vânzări
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Este vineri, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

Un indian apache stătea lângă un agent de vânzări pe o bancă în parc. Între ei se afla o pungă mare de hârtie. Indianul fixa de ceva timp punga de hârtie.

-Vrei să știi ce e în pungă? întreabă agentul de vânzări.

Indianul dădu afirmativ din cap.

-E o sticlă de vin, am luat-o pentru nevastă-mea.

Indianul tăcu o vreme, apoi zise, dând afirmativ din cap de mai multe ori:

-Bun schimb ai făcut.

BANCUL ZILEI | Un indian apache stătea lângă un agent de vânzări

BANCUL ZILEI | Un indian apache stătea lângă un agent de vânzări

Alte bancuri haioase

Agentul secret

CIA trimite în România un agent, pentru a da de urma unui alt agent de-al lor „îngropat” cu mult timp în urmă și a-l reactiva.
Directorul CIA îi spune:
– Tot ce știu e că îl cheamă Vasile și e pe undeva prin România. Când crezi că l-ai găsit, spune-i codul: „Prognoza meteo anunță ceață, mâine dimineață”. Și dacă este omul nostru, îți va răspunde: „Da! Și la amiază, tot ceață!”.
Agentul ajunge în România, într-un mic orășel, se duce la prima cârciumă și îl întreabă pe barman:
– Poate mă poți ajuta… Îl caut pe unul, Vasile.
– Va trebui să fii mai specific, îi spune barmanul. Aici sunt mulți de Vasile… Vasile-brutarul de la colț, Vasile-măcelarul de peste drum, Vasile-poștașul de la poșta mare… de fapt chiar și pe mine mă cheamă Vasile.
Auzind acestea, agentul își încearcă norocul:
– „Prognoza meteo anunță ceață mâine dimineață”.
Barmanul răspunde:
– Ohhh… tu îl cauți pe Vasile-spionul. Locuiește mai jos cu două străzi, pe dreapta.

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la finalul anului școlar

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

VEZI ȘI: BANC | Bulă ajunge acasă la 4 dimineața. Bubulina se trezește și îl ia la întrebări

BANC | „Eu trebuie să plec două săptămâni în Germania”

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