Cum este viața la țară pentru copiii lui Dragoș Bucur. Ce activități au cei mici

Cum este viața la țară pentru copiii lui Dragoș Bucur. Ce activități au cei mici
Dragoș Bucur, despre viața la țară cu copiii/ sursa foto: social media
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Dragoș Bucur și soția sa au decis să se mute la țară. În urmă cu ceva timp, el a făcut câteva mărturisiri importante în cadrul unui interviu. Prezentatorul TV a povestit cum s-au adpaptat copiii la noul stil de viață, dar și cu ce activități se ocupă.

Dragoș Bucur este unul dintre cei mai cunoscuți actori și prezentatori TV din România. El trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Dana Nălbaru, iar în urmă cu câțiva ani au decis să stea departe de agitația din Capitală și s-au mutat în satul Moșteni-Greci din județul Argeș.

Acesta a afirmat că s-a adaptat destul de ușor la noul stil de viață. De curând, a vorbit și despre copiii săi, spunând ce activități au, dar și cum s-au acomodat la țară.

Cum este viața la țară pentru copiii lui Dragoș Bucur

Prezentatorul TV a mărturisit în urmă cu ceva timp că decizia de a se muta la țară a fost una dintre cele mai bune alegeri din ultimii 20 de ani. Dragoș Bucur a explicat că au multe animăluțe de care are grijă în fiecare zi, dar și că își dorește să se extindă.

Am senzația că devenim încet-încet țărani. Deja avem patru oi, doi măgari, doi cai, un porc, cinci câini… plus păsări! Ne facem planuri pentru grădina de legume din primăvară și încercăm să întinerim livada. Avem planuri de extindere, a povestit Dragoș Bucur într-un interviu acordat pentru Libertatea.

De asemenea, el a mai vorbit recent și despre copiii săi. Aceștia s-au adaptat rapid la noua lor viață. Mai mult decât atât, ambii fac sport la un club din Pitești, dar se ocupă și cu gospodăria.

Kadri și Roxana fac amândoi sport, merg la un club din Pitești și asta le permite să aibă multe subiecte comune. Iar viața la curte aproape îi obligă să aibă o relație apropiată. Kadri este un copil pasionat de cărți, Roxana, de desen, amândurora le plac animalele și joaca în curte. Și amândoi au început să ne ajute serios la treburile din gospodărie! Cu Sofia se văd destul de des, cam de două ori pe săptămână, și e o bucurie atunci când se întâlnesc. Sofia face sport constant, urmează să dea la facultate, dar sigur s-ar supăra dacă aș vorbi mai mult despre asta. Și scriem iar împreună pentru «Delta Neagră», proiect pe care visăm să îl vedem pe ecrane într-o bună zi, a declarat el pentru VIVA.

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