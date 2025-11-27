Vrei să arăți ca iubita lui Speak? Cele 3 exerciții care te vor transforma complet! Celebrul antrenor dezvăluie secretul

După ce CANCAN.RO v-a arătat imagini exclusive cu Ștefania a lui Speak într-o pereche de colanți mulați, am decis să ne facem treaba până la capăt și să nu vă lăsăm doar așa să admirați în liniște, doamnelor! Așadar, am decis să vedem cum puteți să aveți cu toatele un posterior de revistă. Am apelat la ajutorul lui Alexander Florescu, antrenorul vedetelor, care ne-a dezvăluit în exclusivitate, cum poate orice femeie să obțină un posterior ca al Cristinei Ștefania.

Cristina Ștefania s-a făcut remarcată în showbiz nu doar prin talentele sale de dansatoare, cântăreață și, mai nou, actriță, ci și datorită aspectului fizic de invidiat. Toată suflarea masculină întoarce capul când trece ea pe stradă, iar doamnele și domnișoarele visează cu ochii deschiși la formele vedetei (mai multe imagini aici). Dar, fiți fără grijă, căci de asta suntem noi aici. CANCAN.RO l-a contactat pe Alexander Florescu, antrenorul vedetelor, care a dezvăluit ce trebuie să faci pentru a obține un funduleț ferm și bombat.

Posteriorul perfect nu mai e doar un vis! Antrenorul vedetelor te învață să-l obții

Antrenorul vedetelor, Alexander Florescu, ne-a explicat pas cu pas cum putem obține un posterior bombat, rotund și ferm, chiar dacă genele nu au fost întotdeauna de partea noastră.

„În România există câteva femei care au reușit să inspire prin forma lor fizică, iar Ștefania este cu siguranță unul dintre acele exemple frumoase. Are o siluetă naturală foarte feminină, proporții excelente și o prezență care atrage atenția oriunde apare. În cazul ei, genetica a fost clar generoasă.Dar ceea ce apreciez cel mai mult este faptul că, deși pornește cu un atu natural, Ștefania întreține această formă prin disciplină, stil de viață și mișcare. E o diferență mare între a avea potențial și a-l pune în valoare. Ea este un exemplu de femeie care își respectă corpul și are grijă de el. Vestea bună pentru orice femeie este că, indiferent de genetică, fesierul este mușchiul care răspunde cel mai bine la antrenament. Și chiar dacă nu te-ai născut cu forma ideală, o poți construi”, ne spune antenorul vedetelor.

Și, acum că am parcurs teoria, haideți să trecem la practică. În cazul în care vă întrebați dacă Ștefania s-a născut cu posteriorul acela de revistă sau l-a muncit, avem răspunsul: puțin noroc genetic, multă disciplină și exerciții inteligente. Da, doamnelor, niciun secret nu mai este ascuns sub colanți! Totul se poate construi, cu efort și perseverență.

„Fesierul este mușchiul care răspunde cel mai bine la antrenament. Dacă lucrați constant și corect, rezultatele se văd rapid”, spune Florescu.

Iată care sunt cele trei exerciții de bază pe care Alexander Florescu le recomand pentru un posterior ferm, rotund și ridicat.

1. Hip Thrust – Oferă volum, formă și ridicare. Este secretul unui fesier ‘plin’.

2. Genuflexiunile- Tonifiază, creează armonie și formează baza unui fizic feminin.

3. Îndreptările Românești (RDL)- Definirea părții din spate și efectul optic de fesier ridicat.

Așadar, doamnelor, inspirați-vă din exemplul Ștefaniei, pregătiți colanții cei mai comozi și haideți la treabă: posteriorul de revistă nu mai e doar un vis, ci un obiectiv la care puteți ajunge pas cu pas!

