Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”

Detalii controversate apar în referatul de arestare întocmit în cazul lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Procurorii susțin că profesorul universitar ar fi profitat de autoritatea pe care o avea asupra unei studente pentru a obține favoruri intime. Anchetatorii descriu două episoade petrecute în noiembrie 2022, unul într-un birou notarial și celălalt chiar în incinta Facultății de Drept.

Potrivit referatului de arestare, Ionuț Alexandru Toader era titularul disciplinei Drept civil și era descris de studente drept un profesor exigent, sobru și autoritar. Procurorii susțin că acesta ar fi început să se apropie de o studentă care trebuia să refacă materia și care manifesta dificultăți în a vorbi în public.

La finalul unui seminar, profesorul i-ar fi cerut tinerei să rămână singură în sală și ar fi întrebat-o de ce îi tremura vocea. După ce aceasta i-ar fi spus că are probleme legate de vorbitul în public, Toader i-ar fi sugerat că asemenea dificultăți nu se rezolvă prin terapie, ci „altfel”, folosind gesturi pe care studenta le-a interpretat ca având conotații neadecvate.

Ce susțin procurorii că s-ar fi întâmplat în cazul fiului lui Tudorel Toader

Ulterior, Toader i-ar fi cerut contul de Instagram, spunându-i că, dacă se vor cunoaște mai bine, va reuși să își depășească emoțiile. Potrivit anchetatorilor, profesorul ar fi început să îi trimită mesaje, unele chiar la orele 05:00-06:00 dimineața. Pe 8 noiembrie 2022, profesorul ar fi invitat-o pe studentă la biroul său notarial, fără să îi ofere un motiv academic concret. Potrivit Parchetului, tânăra ar fi acceptat invitația de teamă că un refuz i-ar putea afecta promovarea disciplinei.

Potrivit declarației sale, în momentul în care a ajuns la notariat, nu mai era nimeni în clădire, iar luminile erau aproape toate stinse. Profesorul i-ar fi oferit un pahar cu rom și ar fi început să îi povestească despre viața personală, călătorii și chiar despre o fantezie intimă.

Procurorii afirmă că întâlnirea ar fi luat ulterior o turnură nedorită de studentă, care susține că profesorul i-ar fi încălcat limitele personale, fără acordul său. Tânăra a declarat că a rămas blocată, temându-se că o eventuală împotrivire i-ar putea compromite studiile.

În declarația consemnată de anchetatori, aceasta a descris experiența drept „un preț de plătit” pentru a-și putea continua facultatea. Parchetul susține că, imediat după întâlnire, studenta le-ar fi povestit prietenelor cele întâmplate. Martorele au declarat că tânăra era agitată, plângea și părea profund afectată.

Un al doilea episod ar fi avut loc chiar în facultate

Potrivit procurorilor, pe 15 noiembrie 2022, după susținerea unui test, profesorul ar fi chemat-o din nou pe studentă, de această dată în biroul său din cadrul Facultății de Drept. Sub pretextul discutării lucrării, acesta i-ar fi reproșat că nu învățase suficient și că preferase să meargă la manichiură în loc să se pregătească pentru examen.

Anchetatorii susțin că și această întrevedere s-ar fi încheiat cu un nou episod de apropiere fizică nedorită, despre care studenta a declarat că s-a petrecut fără consimțământul său. Procurorii afirmă că tânăra le-ar fi povestit ulterior prietenelor cele întâmplate, iar acestea au descris-o ca fiind epuizată psihic, retrasă și foarte puțin comunicativă. Potrivit Parchetului, după cele două episoade, tânăra ar fi decis să renunțe definitiv la facultate, considerând că aceasta era singura modalitate prin care putea evita întâlnirile cu profesorul. În jurul datelor de 18-19 noiembrie 2022, studenta și-ar fi anunțat prietenele că abandonează studiile și s-ar fi întors acasă, la părinți.

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