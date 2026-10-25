Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: „Era un preț de plătit”

Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader: "Era un preț de plătit"
Galerie Foto 5
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Detalii controversate apar în referatul de arestare întocmit în cazul lui Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader. Procurorii susțin că profesorul universitar ar fi profitat de autoritatea pe care o avea asupra unei studente pentru a obține favoruri intime. Anchetatorii descriu două episoade petrecute în noiembrie 2022, unul într-un birou notarial și celălalt chiar în incinta Facultății de Drept. 

Potrivit referatului de arestare, Ionuț Alexandru Toader era titularul disciplinei Drept civil și era descris de studente drept un profesor exigent, sobru și autoritar. Procurorii susțin că acesta ar fi început să se apropie de o studentă care trebuia să refacă materia și care manifesta dificultăți în a vorbi în public.

Ce au scris procurorii în referatul de arestare al fiului lui Tudorel Toader. sursă foto – social media

La finalul unui seminar, profesorul i-ar fi cerut tinerei să rămână singură în sală și ar fi întrebat-o de ce îi tremura vocea. După ce aceasta i-ar fi spus că are probleme legate de vorbitul în public, Toader i-ar fi sugerat că asemenea dificultăți nu se rezolvă prin terapie, ci „altfel”, folosind gesturi pe care studenta le-a interpretat ca având conotații neadecvate.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Ce susțin procurorii că s-ar fi întâmplat în cazul fiului lui Tudorel Toader

Ulterior, Toader i-ar fi cerut contul de Instagram, spunându-i că, dacă se vor cunoaște mai bine, va reuși să își depășească emoțiile. Potrivit anchetatorilor, profesorul ar fi început să îi trimită mesaje, unele chiar la orele 05:00-06:00 dimineața. Pe 8 noiembrie 2022, profesorul ar fi invitat-o pe studentă la biroul său notarial, fără să îi ofere un motiv academic concret. Potrivit Parchetului, tânăra ar fi acceptat invitația de teamă că un refuz i-ar putea afecta promovarea disciplinei.

Potrivit declarației sale, în momentul în care a ajuns la notariat, nu mai era nimeni în clădire, iar luminile erau aproape toate stinse. Profesorul i-ar fi oferit un pahar cu rom și ar fi început să îi povestească despre viața personală, călătorii și chiar despre o fantezie intimă.

Procurorii afirmă că întâlnirea ar fi luat ulterior o turnură nedorită de studentă, care susține că profesorul i-ar fi încălcat limitele personale, fără acordul său. Tânăra a declarat că a rămas blocată, temându-se că o eventuală împotrivire i-ar putea compromite studiile.

În declarația consemnată de anchetatori, aceasta a descris experiența drept „un preț de plătit” pentru a-și putea continua facultatea. Parchetul susține că, imediat după întâlnire, studenta le-ar fi povestit prietenelor cele întâmplate. Martorele au declarat că tânăra era agitată, plângea și părea profund afectată.

Un al doilea episod ar fi avut loc chiar în facultate

Potrivit procurorilor, pe 15 noiembrie 2022, după susținerea unui test, profesorul ar fi chemat-o din nou pe studentă, de această dată în biroul său din cadrul Facultății de Drept. Sub pretextul discutării lucrării, acesta i-ar fi reproșat că nu învățase suficient și că preferase să meargă la manichiură în loc să se pregătească pentru examen.

Anchetatorii susțin că și această întrevedere s-ar fi încheiat cu un nou episod de apropiere fizică nedorită, despre care studenta a declarat că s-a petrecut fără consimțământul său. Procurorii afirmă că tânăra le-ar fi povestit ulterior prietenelor cele întâmplate, iar acestea au descris-o ca fiind epuizată psihic, retrasă și foarte puțin comunicativă. Potrivit Parchetului, după cele două episoade, tânăra ar fi decis să renunțe definitiv la facultate, considerând că aceasta era singura modalitate prin care putea evita întâlnirile cu profesorul. În jurul datelor de 18-19 noiembrie 2022, studenta și-ar fi anunțat prietenele că abandonează studiile și s-ar fi întors acasă, la părinți.

NU RATA – Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, internat de urgență la Spitalul de Neurochirurgie din Iași

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Concurenta de la Burlacii, răsfățată de foștii parteneri. Motivul pentru care i-a înapoiat mașina ex-ului
Concurenta de la Burlacii, răsfățată de foștii parteneri. Motivul pentru care i-a înapoiat mașina ex-ului
Bianca Drăgușanu, Andra Măruță și Emily Burghelea nu fac un pas fără prietenii blănoși. Top 30 dive eclipsate de patrupezii lor
Bianca Drăgușanu, Andra Măruță și Emily Burghelea nu fac un pas fără prietenii blănoși. Top 30 dive eclipsate de patrupezii lor
Iubita lui Speak e „fiartă” pe Insula Iubirii, dar ca telespectator. De ce nu ar merge Cristina Ștefania la emisiunea de la Antena 1
Iubita lui Speak e „fiartă” pe Insula Iubirii, dar ca telespectator. De ce nu ar merge Cristina Ștefania la emisiunea de la Antena 1
Nebunia Pokemon a ajuns în București! CANCAN a fost în locul unde se adună sute de pasionați
Nebunia Pokemon a ajuns în București! CANCAN a fost în locul unde se adună sute de pasionați
Mihai Trăistariu dă tot din casă, înainte de Halloween: „Asta mă sperie cel mai tare”
Mihai Trăistariu dă tot din casă, înainte de Halloween: „Asta mă sperie cel mai tare”
De ce lasă italienii Italia pentru România, deși salariile sunt mai mici? Subiectul care a încins internetul
Mediafax
De ce lasă italienii Italia pentru România, deși salariile sunt mai mici? Subiectul care a încins internetul
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu MAȘINA pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
Gandul.ro
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu MAȘINA pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport.ro
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
Adevarul
Regizorul documentarului „Delta Sălbatică”, după cinci ani de filmări: „Natura și-a regizat singură filmul. Avem scene de blockbuster, dramă și comedie”
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Mediafax
Surpriză după Brexit! Marea Britanie ar putea reveni la libera circulație cu UE. Ce anunț a făcut Andy Burnham
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată de o familie din SUA! E total schimbată acum
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Prosport.ro
GALERIE FOTO. HOT! Anna, actrița care face ravagii
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
Click.ro
Ce meserie avea Irinel Columbeanu în comunism. Puțini știu ce făcea înainte să devină celebru: „Mistrețu studia”
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
Digi 24
Telenovela de la Casa Albă: Idila dintre o aliată a lui Trump și un afacerist turc a declanșat o luptă aprigă pentru avere și influență
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Digi24
NATO 3.0, un pariu periculos: planul administrației Trump riscă să dărâme cei doi piloni fundamentali care protejează Europa
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor.ro
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Apple arată cum poate fi reparat iPhone Duo. Ce trebuie să știi
go4it.ro
Apple arată cum poate fi reparat iPhone Duo. Ce trebuie să știi
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Go4Games
Veste devastatoare pentru gamerii pasionați de jocuri RPG
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu MAȘINA pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
Gandul.ro
Ce amendă a primit o femeie care a intrat cu MAȘINA pe plajele din Venus și Cap Aurora. Plimbarea o costă scump
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
Mediafax Italia
Se apropie VORTEXTUL POLAR! Ce regiuni vor fi afectate
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Mediafax Spania
TRUC | De ce să pui folie de aluminiu în mașina de spălat?! Ce efect are și de ce e util
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.