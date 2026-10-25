Ce poreclă i-au pus băieții-ispite Claudiei Ion. Îi zic așa doar pe la spate

Ce poreclă i-au pus băieții-ispite Claudiei Ion. Îi zic așa doar pe la spate
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Claudia Ion continuă să fie unul dintre personajele despre care se vorbește în culisele emisiunii Insula Iubirii. Dincolo de momentele care ajung pe micul ecran, în vilele în care sunt cazați concurenții și ispitele se petrec și alte lucruri care nu sunt prezentate în edițiile obișnuite ale show-ului.

Un astfel de detaliu a atras atenția celor care urmăresc îndeaproape emisiunea. Claudia Ion ar fi primit o poreclă din partea băieților-ispite, iar numele respectiv nu este folosit în prezența ei, ci doar atunci când aceasta nu se află prin preajmă. Cel care ar fi venit cu această denumire este Cătălin Brînză, ispita masculină.

Porecla folosită în culisele emisiunii pentru Claudia

Potrivit imaginilor surprinse în secvențele suplimentare de pe Insula Plus, porecla pe care băieții-ispite i-ar fi atribuit-o Claudiei Ion este „Pitic”. Denumirea nu a fost prezentată în episoadele difuzate la televizor, ci apare în momentele din culisele emisiunii, acolo unde telespectatorii pot descoperi interacțiuni care nu fac parte din montajul edițiilor principale.

Cătălin Brînză ar fi fost cel care a introdus această poreclă în grupul băieților. De atunci, potrivit informațiilor din aceste secvențe, apelativul ar fi folosit atunci când ispitele sunt singure și nu riscă să fie auzite de colegele Claudiei. Discuțiile au loc, așadar, departe de prezența acesteia, iar porecla nu pare să fie una pe care băieții să o folosească deschis în fața ei.

Spre deosebire de episoadele televizate, în care sunt selectate secvențele considerate relevante pentru evoluția poveștilor din emisiune, Insula Plus oferă acces la momente suplimentare din viața concurenților în cele două vile. Tocmai aceste imagini pot dezvălui discuții, glume sau detalii care nu ajung în montajul difuzat pe post.

În același timp, porecla trebuie privită în contextul interacțiunilor din grup și al dinamicii dintre participanți. Probabil porecla a fost folosită de băieți pentru că este mai mică de înălțime și foarte energică.

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