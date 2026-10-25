Cum a aflat Bianca Iotu că iubitul milionar o înșela. Ulterior, Cristian s-a însurat cu amanta

Bianca de la Insula iubirii a descoperit infidelitatea fostului său partener într-un mod la care nu s-ar fi așteptat niciodată. Un mesaj primit pe e-mail, aparent legat de niște zboruri, a fost cel care a făcut-o să își pună primele întrebări despre relația în care se afla. În spatele unei rezervări de călătorie se ascundea însă un adevăr dureros, care avea să îi schimbe complet perspectiva asupra bărbatului de lângă ea.

Totul a început în momentul în care Bianca a intrat în căsuța de e-mail și a observat un mesaj trimis de compania aeriană British Airways. Inițial, nu a avut motive să suspecteze ceva neobișnuit. S-a gândit că ar putea fi vorba despre o călătorie pregătită în secret de iubitul ei și a deschis mesajul curioasă să afle unde urmau să plece împreună.

Cum a aflat Bianca că a fost înșelată

Surpriza a fost însă una cu totul diferită de ceea ce își imaginase. În e-mail apăreau numele partenerului său și cel al unei alte femei, o persoană pe care Bianca o cunoștea deja. Cei doi nu lucrau în aceeași companie, însă femeia îi era familiară din cercul profesional al lui Cristian, după ce se întâlniseră la mai multe evenimente organizate de firmă.

Prezența numelui acesteia pe rezervarea de zbor a ridicat imediat semne de întrebare. Bianca nu înțelegea de ce iubitul ei ar fi urmat să plece într-o vacanță alături de o femeie pe care o cunoștea și care făcea parte din mediul său profesional. Ceea ce părea, la început, o simplă neînțelegere a început să capete proporții, iar suspiciunile au determinat-o să caute explicații.

„Și am intrat în e-mail și am văzut un mail de la British Airways. Și zic: „Zboruri, oare unde plecăm? Vrea să-mi facă o surpriză?”. Stai așa și deschid e-mailul și văd acolo numele lui și al actualei. Și zic: „Stai să ducem vacanță cu o colegă de la muncă pe care o cunoșteam?”. Și zic: „Nu cred așa ceva!”. Și așa am găsit e-mailul și l-am așteptat. Noi nu lucram împreună, la firma lui, în fine, dar o știam, pentru că ne-am întâlnit la cine de firmă și așa. Și zic: „Ce caută ăsta? Cum adică să ne ducem în vacanță cu ea?”. Mi-am sunat prietenii, mi-am sunat șeful și am zis: „Vine Cristian…”. Ne înțelegeam foarte bine cu șeful meu, ieșeam la cine cu el și cu nevasta sa. Și zic: „Vezi că nu vin la muncă câteva zile”. Și zice: „De ce?”. Și zic: „Am aflat că Cristian mă înșală”. Și zice: „Cum adică te înșală? Pleacă de acolo, fă-ți bagajul, vino la noi. Nu mai trebuie să mai aflăm nimic!”. Și zic: „Nu, că eu sunt curioasă. Eu vreau să știu când a început, de ce, ce i-a lipsit”. Eu te înțeleg, nici eu n-aș fi putut să plec așa, din senin. El insista și făcea: „Fă-ți bagajul, pleci de acolo, prietenele mele… N-ai ce să mai cauți!”. Și zic: „Stați, mă, calmați-vă, ușurel!”.”, a spus Bianca în cadrul podcastului Face to Face.

Cum a reacționat Bianca după ce a descoperit adevărul

În momentul în care a realizat ce ar putea însemna rezervarea, Bianca a decis să ceară sprijinul persoanelor apropiate. Printre cei pe care i-a contactat s-a numărat și șeful său, cu care avea o relație foarte bună și în afara programului de lucru. Cei doi petreceau timp împreună inclusiv la cine organizate alături de soția acestuia, astfel că Bianca știa că se putea baza pe sprijinul lui într-un moment dificil.

Vestea că ar fi fost înșelată l-a determinat pe acesta să îi recomande să se îndepărteze imediat de situația respectivă. Ideea era ca Bianca să își pregătească lucrurile și să plece din locuința în care stătea cu partenerul ei, fără să mai aștepte alte explicații. Persoanele apropiate considerau că descoperirea era suficientă pentru ca ea să pună capăt relației și să se protejeze de o suferință și mai mare.

Bianca a ales însă o altă abordare. În loc să plece imediat sau să îl confrunte pe Cristian prin telefon, a vrut să afle toate detaliile despre ceea ce se întâmplase. Nu îi era suficient să știe că exista o rezervare de avion pe numele lui și al unei alte femei. Avea nevoie să înțeleagă când începuse legătura dintre cei doi, de cât timp se întâmpla totul și ce anume se schimbase în relația lor.

„Și am așteptat, m-am comportat foarte normal. A ajuns acasă, l-am așteptat. A venit la două zile, ne-am luat în brațe, ne-am pupat: „Ce dor mi-a fost de tine!”. Ne-am așezat pe canapea și, știi, când mă uitam la el așa, mă uit la tine și zic: „Auzi, dar când a început relația ta cu…?”. S-a albit ca masa asta, a început să plângă. M-am dus în bucătărie, i-am luat un păhărel de apă, i l-am dus. Nu putea să mai respire, știi? I-am dat apă să se relaxeze, să se liniștească și i-am zis: „Când a început? De ce?”, a mai spus Bianca.

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