Prințul Marco nu a ”tradus-o” pe Bianca doar cu Gabriella de la Insula iubirii. Culmea, perechea lui a știut

Prințul Marco nu a ”tradus-o” pe Bianca doar cu Gabriella de la Insula iubirii. Culmea, perechea lui a știut
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Prințul Marco/ sursă foto: Antena 1
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Pe cât de tumultuos îi este prezentul Prințului Marco, pe atât de incendiare sunt poveștile sale când vine vorba de trecutul său amoros. După ce a picat în plasa Gabriellei de la Insula Iubirii, soțul Biancăi a dezvăluit că ispita lui preferată nu este, de fapt, prima femeie pentru care a călcat strâmb în relația cu cea care urma să-i devină soție.

Invitat în podcastul Face to Face, Prințul Marco a vorbit, printre altele, despre cum l-a cucerit Bianca Ghiurcă, chiar dacă atunci era deja într-o relație cu o femeie mai în vârstă decât el.

Prințul Marco și Bianca s-au cunoscut în urmă cu 10 ani la Roma, pe vremea când ea lucra într-un restaurant, iar el era ghid turistic. Deși era deja implicat într-o relație cu o femeie de 33 de ani, acest „mic detaliu” nu l-a împiedicat pe Marco să o curteze pe Bianca.

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La fel ca în cazul ispitei Gabriella, pe care a plăcut-o și a pus ochii încă de la prima întâlnire, Prințul a făcut ce a făcut și a jucat o perioadă „la două capete”. În timp ce își pregătea discret ieșirea din fosta relație, s-a apropiat de Bianca. Pentru a nu risca să dea „vrabia din mână pe cioara de pe gard”, Marco s-a despărțit de partenera de atunci abia când a fost convins că Bianca este femeia alături de care își poate întemeia o familie.

„Ne-am cunoscut la Roma, Bianca avea 18 ani și lucra într-un restaurant din fața Vaticanului, iar eu lucram ca ghid turistic. Eu aveam 24 de ani. Eu stăteam mereu în față la muzee, o vedeam și mi-a plăcut foarte mult. Eu veneam din relații în care stătusem cu fete mai mari, atunci eram cu o fată care avea 33.

Am fost un pic mai vagabond la viața mea, înainte să o întâlnesc pe ea. La început mi-a fost greu să ofer încredere pentru o nouă relație, dar nu mă așteptam ca o fată de 18 ani să aibă o mentalitate așa de dezvoltată și să fie atât de loială. În ziua de azi nu e ușor să găsești o persoană loială și faptul că ea vine dintr-o familie cu principii a fost ceea ce mi-a trebuit mie la acel moment pentru a-mi schimba complet viața și de a o lua pe o cale dreaptă, le-am înfruntat pe toate împreună.”, a spus Prințul Marco în podcastul Face to Face.

Prințul Marco și Bianca Ghiurcă/ sursă foto: Antena 1

Prințul Marco: ”Am fost și eu înșelat”

În timp ce vorbea despre cum și-a înșelat fosta iubită, dar și actuala soție, Prințul Marco a recunoscut că, la rândul său, a fost înșelat de fostele partenere.

Bianca Drăgan: De ce ți-a fost greu să ai încredere într-o nouă relație? Ai fost înșelat?

Marco: Am fost înșelat de multe ori.

Bianca Drăgan: Ai prins pe cineva în fapt?

Marco: Nu chiar în fapt, dar știu, am avut și eu aceste experiențe și am fost și eu înșelat și nu este frumos.

De ce a zis Prințul Marco că Gabriella Barbu este mai bună decât Bianca Ghiurcă, de fapt: „Îmi pare rău pentru…”

Ispita Gabriella, ordin de protecție împotriva „principesei” Bianca?! Ce i-a făcut soția Prințului Marco

 

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