Artistul din România care ia în calcul să participe la Insula Iubirii: „Poate mă duc ca ispită”

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„Nu aș putea să mă exprim cum m-aș exprima eu când vreau să ispitesc pe cineva.” Invitat în platoul CANCAN EXCLUSIV, Mircea Eremia face dezvăluiri despre posibilitatea de a participa la „Insula Iubirii”, dar și despre aspectul fizic și momentele din trecut în care nu s-a simțit bine în pielea lui.

După accidentul de motocicletă, Mircea Eremia a fost nevoit să își pună pe pauză o parte dintre planuri, inclusiv participarea la gala RXF, unde urma să lupte cu Andy Adetu. În perioada de recuperare, artistul s-a concentrat mai mult pe muzică și pe compoziție. Chiar dacă nu a putut urca în ring așa cum își propusese, acesta nu exclude o revenire în competițiile de acest gen, urmând să ia o decizie în funcție de recomandările medicilor.

„M-am simțit și eu, în anumite momente, nu atât de atrăgător”

Nu este fan „Insula Iubirii”, preferând serialele istorice, pe care alții le-ar putea considera plictisitoare. Cu toate acestea, Mircea Eremia nu ar spune neapărat nu unei eventuale participări în rolul de ispită. Există însă un mic detaliu care îl face să ezite. Întregul interviu poate fi urmărit duminică, 25 octombrie, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube CANCAN.

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De ce nu ar merge Mircea Eremia la Insula Iubirii! Ce a recunoscut artistul despre rolul de ispită

CANCAN: Te uiți la Insula Iubirii?

Mircea Eremia: Nu prea mă uit așa mult la televizor, sincer. Prefer, când mă uit, să pun un serial care îmi place. Mă pasionează serialele foarte plictisitoare, cel puțin pentru alții. Mă uit la seriale istorice, chestii de genul.

CANCAN: Ziceam că te uiți și tu la ispite, ceva?

Mircea Eremia: Ieșim pe afară și le vedem. Nu m-am uitat deloc, deloc la Insula Iubirii anul acesta. Poate mă duc eu ispită.

CANCAN: Dar chiar, nu ai vrea să te duci ispită?

Mircea Eremia: Nu știu. Nu cred, nu aș putea să mă exprim cum m-aș exprima eu când vreau să ispitesc pe cineva.

CANCAN: Deci ziceai ispite așa, în general, fete?

Mircea Eremia: Fete frumoase. Da, bine, toate fetele sunt frumoase, dar unele sunt mai pe gustul meu așa.

CANCAN: Mulțumim. Cum arată o femeie mai pe gustul tău?

Mircea Eremia: Nu știu, chiar… Stăteam de vorbă și cu câțiva prieteni că este cam greu în ziua de astăzi să ne facem relații serioase. Nu că am fi noi, bărbații, ușă de biserică, dar nici unele femei nu prea au perspective de viață. Cred că este foarte important pentru mine ca, atunci când întâlnesc o fată, să îmi dau seama foarte repede cum este. De-a lungul timpului, am comunicat foarte mult cu oamenii și îmi dau seama destul de repede cum este un om. Adică sunt puțin psiholog, să spun așa. Și, na, în primul rând, pentru mine contează clar aspectul fizic și impactul acela din primul moment, ulterior și chimia. Perspectivele de viață sunt foarte importante, pentru că eu sunt un om care își dorește să facă lucruri și să se dezvolte. Și am nevoie de un om care își dorește același lucru. În primul rând, pentru viața ei, nu pentru viața mea. Și să ne susținem unde se poate, clar.

CANCAN: Deci contează aspectul fizic?

Mircea Eremia: Da, și eu am fost mai gras și nu eram bine în pielea mea. M-am simțit și eu, în anumite momente, nu atât de atrăgător pe cât m-am simțit în alte momente. Da, clar contează.

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