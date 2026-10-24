Nebunia Pokemon a ajuns în București! CANCAN a fost în locul unde se adună sute de pasionați

Vă mai amintiți de vremurile în care cartonașele Pokémon făceau furori în curtea școlii, iar schimburile dintre colegi erau o adevărată afacere? Ei bine, pasiunea nu a dispărut, ci a trecut la nivelul următor! În București, colecționarii și jucătorii au acum un spațiu generos în care se întâlnesc, își etalează cărțile și participă la competiții care pot dura chiar și opt ore. CANCAN.RO a mers la noua locație și a stat de vorbă cu Robert Albăstrelu, unul dintre asociații proiectului, despre fenomenul care îi aduce la aceeași masă pe copii, părinți și adulți.

Cartonașele Pokémon, de la joaca din copilărie la turnee de ore întregi

Ceea ce pentru unii a rămas o amintire frumoasă din copilărie reprezintă, pentru alții, un hobby în toată regula. Cartonașele Pokémon nu sunt doar obiecte de colecție, ci fac parte dintr-un univers în care jucătorii își construiesc propriile pachete de cărți, își pregătesc strategiile și se duelează în competiții. Iar cei care preferă latura colecționării caută modele speciale, cu ilustrații deosebite, pe care le păstrează cu grijă în albume.

La TCG Arena, această pasiune se desfășoară într-un spațiu de 400 de metri pătrați, cu aproximativ 100 de locuri, suficient pentru turnee ample și întâlniri între pasionați. Noua locație se află pe Șoseaua Olteniței nr. 2, în fostul City Mall, iar vizitatorii au la dispoziție și o zonă de lounge, unde pot face pauze între partide. Robert ne-a explicat ce înseamnă, de fapt, TCG și de ce acest univers atrage categorii atât de diferite de oameni.

„TCG este un acronim, vine de la Trading Card Game. Sunt cărțile cu care noi ne jucăm și ne facem decuri ca să participăm la turnei, dar au și o parte de colecționat, unde le pot fi mai speciale, să aibă un artwork mai mișto și alea fac parte din zona de colecționat. Este lumea care colecționează și doar atât, este lumea care doar joacă și doar atât”, a povestit Robert pentru CANCAN.RO

Un spațiu de 400 de metri pătrați, pentru o comunitate în continuă creștere

În spatele noii locații se află o poveste care a început în mediul online. Inițial, proiectul a funcționat ca un magazin online, însă comunitatea formată în jurul său a crescut suficient de mult încât pasionații să-și dorească un loc în care să se întâlnească față în față. Așa a apărut ideea unui spațiu fizic, care a evoluat de la un magazin de numai 58 de metri pătrați, într-un apartament de la parterul unui bloc din Pantelimon, la actuala locație.

„Magazinul a început ca un magazin online și după ce s-a format o comunitate în jurul magazinului online, avem și cel mai mare grup de Facebook din România cu 5.000 de membri, după ce s-a format o comunitate în jurul magazinului a fost ideea de a crea un spațiu fizic unde comunitatea să se și întâlnească, nu numai în online. Am început de la un magazin foarte mic, la un parter de bloc în Pantelimon, de 58 de metri pătrați, ne-am mutat în altă parte pe Bulevardul Libertății și acum este a treia locație pe care o avem aici, cu 400 de metri pătrați, 100 de locuri, putem să ținem turnee foarte mari, avem o zonă de lounge, zonă de food court, unde lumea poate să facă o pauză între turnee, să meargă, să se relaxeze, pentru că turneele poate să dureze foarte mult, până la șapte-opt ore, și atunci trebuie să le dăm puțin timp de respiro, să își iau un suc, o apă, de mâncare și așa mai departe”, a explicat acesta.

Copiii lasă telefoanele deoparte, iar părinții descoperă un hobby alături de ei

Unul dintre aspectele care atrag atenția este faptul că la mesele de joc nu se întâlnesc doar copii de aceeași vârstă. Părinții vin împreună cu cei mici, descoperă regulile, discută despre efectele cărților și ajung să se implice în activitate. În locul timpului petrecut separat, fiecare în fața propriului ecran, apare o ocazie de a comunica și de a împărtăși o pasiune.

Robert spune că tocmai această componentă este apreciată de familiile care le trec pragul. Jocurile cu cartonașe colecționabile presupun atenție, strategie și interacțiune, iar întâlnirile îi aduc pe participanți în același spațiu, unde pot discuta, face schimburi și lega noi prietenii.

„Pot să zic că avem vizite din partea ambelor categorii de vârstă, vin părinți cu copii pentru că aici e o zonă de bonding, e un hobby care transcende generațiile de la părinți la copii și invers și spre deosebire de alte lucruri, și ne-au zis și părinții, depășesc sfera de digital, ei vin aici, interacționează, lasă telefoanele și vin și se joacă efectiv, discută cu ceilalți despre reguli, despre efectele cărților și interacționează foarte mult și părinții tot timpul au apreciat asta la magazinul nostru”, a declarat Robert pentru CANCAN.RO.

Cum s-au cunoscut asociații și ce i-a unit

Proiectul a prins contur și datorită oamenilor care au descoperit că împărtășesc aceeași pasiune. Asociații provin din medii profesionale diferite, însă interesul comun pentru jocurile de cărți i-a adus împreună. Întâlnirile pentru schimburi de cartonașe și partidele jucate între prieteni au devenit, în timp, punctul de plecare al unei afaceri.

„Da, sloganul nostru este mai mult decât un hobby, pentru că pentru noi nu este un job full-time, nu ne întreținem din asta. Hobby-ul a avut un impact atât de mare încât ne-a dus pe toți să creăm acest magazin. Venim din medii diferite, medii profesionale diferite, poate nu avem aceleași valori neapărat, dar acest hobby a avut un impact atât de mare încât ne-a unit și am creat acest magazin și spațiu unde lumea să vină să se distreze”, ne-a povestit Robert.

Acesta a explicat și cum s-a format echipa din spatele proiectului, pornind de la comunitatea online și de la invitația de a transforma pasiunea într-un loc dedicat tuturor celor interesați de acest univers.

„Cum am povestit, comunitatea de Facebook ne-a dus împreună și, practic, Ștef, cel care a avut magazinul online la început, a zis cine vrea să se asocieze, să se implice în proiectul ăsta și poate să vină și am fost câțiva care am acceptat. De-a lungul tipului am mai fost care au intrat și au ieșit, dar am rămas cam aceiași bază solidă de la început. Noi ne întâlneam oricum, din când în când, foarte rar să mai facem schimb de cartonașe, să ne mai jucăm, dar am zis că ne trebuie un loc unde să ne întâlnim des și așa a ajuns magazinul să fie creat”, a mai spus acesta.

Turnee, competiții și evenimente dedicate pasionaților

Activitatea comunității nu se oprește la mesele din magazin. Echipa participă și la evenimente mari, unde jocurile de cărți colecționabile au propriul public. Printre acestea se numără Comic Con, Bucharest Gaming Week și Playcon, evenimente care adună pasionați și le oferă ocazia să se întâlnească într-un cadru mai amplu.

„Da, evenimentul cel mai mare la care participăm este Comic Con. Suntem de trei ani organizatorul principal în zona de TCG. Chiar anul trecut am avut cel mai mare stand din cadrul Comic Con-ului. Mai mergem la evenimente precum Bucharest Gaming Week, Playcon. Nu știu dacă mai sunt și alte evenimente, dar cam astea ar fi principale. Comic Con este principalul eveniment și care ne place cel mai mult, fiind și cel mai mare”, ne-a declarat Robert. Acesta a vorbit și despre evoluția universului Pokémon în regiune: „Legat de magazin, voiam să mai zic că Pokémon, după 10 ani, a făcut o mutare regională în Europa de Est. Este prima mutare pe care au făcut-o după foarte mult timp. Noi am fost primul magazin Play Pokémon oficial din zona asta din Estul Europei”.

Ce îi așteaptă pe cei care trec pragul magazinului

Pentru cei care colecționează deja cartonașe Pokémon, dar și pentru cei care abia descoperă acest hobby, noul spațiu oferă posibilitatea de a vedea cum funcționează jocurile, de a explora produsele și de a cunoaște oameni cu aceleași interese. Vizitatorii vin cu albumele lor, își întind cărțile pe mese și fac schimburi, într-o atmosferă în care interacțiunea directă este la fel de importantă ca jocul în sine.

„Să vină, să vadă locația, sigur o să le placă că este ceva mult mai mare, mult mai aerisit. Avem o gamă largă de produse plus o zonă de relaxare care nu a existat până acum, dar acum o avem. Să vină să stea puțin, să vadă vibe-ul locației, să vadă care sunt interacțiunile cu oamenii aici. O să găsească foarte mulți oameni faini și dacă au pasiunea asta în comun, sigur o să se distreze stând mai mult aici. Pentru că toată lumea vine, vine cu binder-ele, cu cărțile lor, le întind pe mese, se uită lumea la colecție, fac trade-uri. Este o interacțiune care lipsește în ziua de azi, în era digitală. Este o interacțiune socială foarte intensă, ca să zicem așa”, a transmis Robert.

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